Fátima Bosch da contundente respuesta a Lupita Jones y Andrea Meza por criticas a opinión de Miss Universo

Ciudad de México.- La reconocida reina de belleza originaria de Tabasco, Fátima Bosch, acaba de emplear sus redes sociales para dar una contundente respuesta a sus colegas de certámenes de belleza, la ganadora de 1991, Lupita Jones, y la del año del 2020, Andrea Meza, después de que estas lanzaran severas criticas a su opinión sobre no participar en Miss Universo o cualquier concurso de belleza solo para sentirse bonita.

Como se sabe, hace unos días durante un foro de mujeres en El Salvador, Fátima declaró que Miss Universo requiere de una persona que vaya a darle un propósito real al reinado y no solo para que la reconozcan como la más bella, destacando que es difícil portar la corona, ya que no se está acostumbrado a una mujer real con voz propia, por lo que no aconseja esto al menos que se tenga una meta, por lo que señaló que no aconsejaba a nadie el participar en el certamen de belleza, sino se tiene eso claro.

Ante esto, Jones en La Mesa Caliente le declaró que debía de dar cuenta que aunque actualmente ella es la Miss Universo y está labrando su propio camino, con su propia personalidad, antes de ella hay más de 70 mujeres que tuvieron esa Corona y forjaron un legado con importantes labores: "Hay muchas otras Miss Universo antes de ella que hemos dejado también un legado. Y ella, en la forma en que se expresa dice que es la única que ha hecho tal o cual cosa. Mijita, muchas que hemos trabajado mucho por ese título y le hemos dado un gran renombre."

De la misma manera, Meza, que fue la reina de belleza en el año del 2020, declaró que los organizadores del concurso deberían de darle a Fátima un acompañante para que le ayude a gestionar este tipo de situaciones de una manera más asertiva: "Creo que también le hace falta a la organización de Miss Universo es estructura para que ella tenga acompañamiento en este tipo de casos". Pero de la misma manera, señaló que le aplaude que saliera a aclarar a que se refería con sus palabras.

Ahora, Bosch salió a dar una respuesta a sus colegas de Miss Universo en Telemundo, señalando que ella solo puede decir que jamás iba a usar su voz para demeritar a ninguna mujer, y mucho menos su labor, destacando que ella cree, que depende de la educación y los valores de cada quien como enfrentan y responden a este tema: "Me han preguntado mucho mi opinión, yo lo único que opino de ellas es que las respeto mucho, son Miss Universo mexicanas, jamás me van usar un foro o un micrófono para demeritar a una mujer, somos más que eso".

Finalmente, declaró que ella cree que este tipo de decisiones y de consejos se dan de manera personal, de lo que creen, por lo que solo puede decir que le desea lo mejor a cada una en sus vidas personales y laborales, destacando que sus valores y educación hablan por sí mismos: "Es muy personal. Me siento bien actuando desde mis valores y mi educación. Les deseo lo mejor, muchos éxitos y bendiciones en sus vidas".

Fuente: Tribuna del Yaqui