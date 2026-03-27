Florinda Meza destruyó su matrimonio: Carlos Villagrán confirma amorío en el set del 'Chavo del 8'

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de la polémica actriz mexicana, Florinda Meza, está dando mucho de que hablar, debido a que el querido actor que le dio vida a 'Quico', Carlos Villagrán, recientemente brindó una entrevista en la que confirma que ella destruyó su matrimonio, pues contó que hubo un amorío con 'Doña Florinda', fuera de los set de grabaciones al trabajar al lado del otro en Chavo del 8.

Como se recordará, Edson Villagrán, hijo de Carlos, en una reciente entrevista para El Minuto Qué Cambió Mi Destino, afirmó que Meza arruinó el matrimonio de sus padres, cuando él solo tenía seis años de edad, y también el de Rubén Aguirre, conocido por su papel como el 'Profesor Jirafales', por sus coqueteos e insinuaciones a ellos durante los rodajes de la comedia. Ahora, a meses de dimes y diretes, Villagrán por fin rompió el silencio.

Fue durante una plática con el Escorpión Dorado, que Carlos decidió hablar de la relación con Florinda, asegurando que esto no nació de un interés mutuo, ya que supuestamente él nunca estuvo interesado de ella, pero que poco a poco, fue la insistencia de ella, lo que lo llevó a irse dando un acercamiento más personales, detrás de los foros de grabaciones de la exitosa serie de Roberto Gómez Bolaños.

Carlos, Florinda y Roberto en El Chavo del 8. Internet

Según lo mencionado por el querido actor, Florinda cuando tuvo su carro en el taller mecánico, le pedía que la acompañara o que la llevara a su casa, y que de ahí fueron escalando las conversaciones, y la cercanía, al punto de que supuestamente, una vez que recuperó su vehículo, continuaba pidiéndole que la llevara a su casa, y de ahí le hacía insinuaciones subidas de tono: "Luego le entregaron su carro, pero casi no lo usaba, así que me pedía que la llevara a su casa, y ya estando ahí me decía: '¿No quieres pasar a tomar un traguito, y no precisamente de café?'".

A partir de ese momento, según Villagrán, el vínculo evolucionó hacia una relación breve que, de acuerdo con sus palabras, nunca fue de su interés, hasta que el propio comediante quiso dejar las cosas por la paz, ya que no la soportaba y hasta tuvo que pedirle a Chespirito que la alejara de él: "Después ya no la soportaba. Incluso, tuve que pedirle ayuda a Chespirito para zafarme. Anduvimos unos días nada más".

Fuente Tribuna del Yaqui