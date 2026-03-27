Horóscopo Chino: Nacidos bajo el signo del Dragón triunfarán este viernes 27 de marzo del 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino actualmente se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este viernes 26 de marzo del 2026, en el que se afirma que en esta ocasión los que hayan nacido bajo el signo del Dragón, serán aquellos que triunfen en sus metas.

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Aunque los avances serán discretos, sí hay señales de mejora y pequeños desbloqueos que alimentan el optimismo, por lo que podrías notar que las cosas empiezan a acomodarse con mayor facilidad.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Podrían surgir tensiones, críticas o momentos incómodos si no se manejó bien la discreción anteriormente, por lo que es importante que cuides tus palabras y evites conflictos innecesarios.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El estado de ánimo influirá directamente en tu desempeño social y laboral, por lo que es importante que evites discutir con tus compañeros y pienses antes de lanzar opiniones de las que te puedas arrepentir o que solo nazcan del coraje.

uD83DuDC0EuD83DuDD25 Año del Caballo de Fuego: según tu año de nacimiento, ¿ya sabés qué animal del horóscopo chino sos? uD83DuDC2FuD83DuDC0DuD83DuDC12? https://t.co/CbVxd27tYB pic.twitter.com/RiDOITW7AS — Matias (@Lodicelaluna) February 19, 2026

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Si mantienes disciplina y apertura al aprendizaje, podrías avanzar más de lo que imaginas, por lo que es de suma importancia que empieces en confiar en tus talentos.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

En casa todo fluirá mejor con comunicación clara, pero en el trabajo la paciencia será el gran desafío, recuerda que si canalizas bien tu energía vas a evitar problemas innecesarios.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Podrías sentirte atrapada en la rutina o con cierta sensación de estancamiento, por lo que debes de considerar el alimentar tu lado creativo, regresando a esos espacios en la que puedas desarrollarla libremente.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Será importante separar lo profesional de lo emocional, debido a que podrían surgir tentaciones o situaciones que generen rumores, por lo que es importante que seas cauteloso y seas sincero.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Aumenta la carga de trabajo y será necesario replantear prioridades, recuerda que no todo puede girar en torno a lo emocional.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

El esfuerzo anterior empieza a rendir frutos, por lo que es un buen momento para enfocarte en salud, estudios o incluso hacer cambios en casa que mejoren tu energía.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Necesitarás organización y metas claras para no dispersarte, por lo que es importante que busques concéntrate en el presente y evita abrumarte con el largo plazo.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Tu entusiasmo será contagioso, pero el descanso será fundamental, ten presente que algunas generaciones deberán poner atención especial a la salud, sobre todo si viven en climas calurosos o se exigen físicamente de más.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Es momento de probar ideas y compartir tu visión. Algunas generaciones podrían destacar por soluciones prácticas e ingeniosas. Atrévete a expresar tus pensamientos, incluso en espacios más públicos.

(1/14) ¿NO SABES QUE ANIMAL ERES EN EL HORÓSCOPO CHINO?



¿Sabías que en el horóscopo chino no importa el mes, sino el año en que naciste? A diferencia del zodiaco occidental, aquí te rige un animal que cambia cada año lunar.



¡Vamos a descubrir el tuyo en este hilo!



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Fuente Tribuna del Yaqui