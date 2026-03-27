Horóscopos HOY SÁBADO 28 de marzo de 2026: Sentimientos intensos y decisiones que tienes que afrontar

Ciudad de México.- El sábado 28 de marzo de 2026 viene cargado con todo, nada de relajarse, es más, para que pongas orden en tu vida. Es momento de dejar de arrastrar cosas que sabes que no van a ningún lado. Es ese tipo de día donde te cae un balde de agua fría y te das cuenta de que o cambias o te quedas estancado en lo mismo.

La intensidad se siente porque Mercurio retrógrado sigue moviendo chismes, verdades y malos entendidos, mientras Venus pone el foco en relaciones que ya necesitan claridad. Por su parte, la Luna anda revolucionando emociones, así que ni te hagas; lo que sientes hoy se te va a notar. Nana Calistar lo diría sin rodeos: deja de aplazar decisiones y hazte cargo de tu vida.

Horóscopos de Nana Calistar hoy sábado 28 de marzo de 2026

Aries

Andas muy acelerado y eso te puede meter en broncas. Bájale tantito. En el amor, si sigues actuando sin pensar, vas a alejar a alguien que sí vale la pena.

Tauro

Es hora de dejar tu zona de confort. Hoy te toca moverte aunque te pese. En el amor, alguien podría hartarse de tu terquedad.

Géminis

Piensa dos veces antes de hablar; podrías afectar a alguien con tus palabras sin darte cuenta. En el amor, aclara antes de suponer, evita sobrepensar.

Cáncer

Respira, cuenta hasta diez. Estás arrastrando muchas emociones y no sabes por dónde empezar. En el amor, no cargues culpas que no te pertenecen.

Leo

¡No eres el centro del mundo! Te toca ponerte a escuchar, aunque no te guste. Hoy te toca escuchar más. En el amor, alguien podría ponerte límites que no esperabas.

Virgo

¡Suelta! Quieres controlar todo, pero la vida te va a demostrar que no se puede. En el amor, deja de buscar perfección donde no existe.

Libra

Sigues con dudas, y esto ya te está sobrepasando. Hoy decidete sí o sí. En el amor, alguien quiere certezas, no medias tintas.

Escorpio

Hoy las cosas podrían no salir como lo esperabas. Deja de hacerte el fuerte. . En el amor, o te abres emocionalmente o pierdes la oportunidad.

Sagitario

¡Enfócate! Andas muy disperso y eso te está estancando. En el amor, alguien quiere algo serio y tú no estás listo para eso.

Capricornio

Te estás exigiendo mucho, bájale a la presión o el cuerpo te cobrará factura. En el amor, muestra lo que sientes, no todo es controlar.

Acuario

Es momento de actuar, deja de procrastinar. Tus ideas son buenas, pero no las aterrizas. En el amor, una conversación pendiente puede cambiar el rumbo.

Piscis

¡No ignores las señales! Tu intuición está a todo lo que da, hazle caso. En el amor, podrías confirmar algo que estabas sospechando hace tiempo.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo del día, revisa diariamente las predicciones de la poderosa vidente Nana Calistar; no olvides leer TRIBUNA . Hasta mañana domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui