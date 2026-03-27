Kassandra 'Quesito' Quezada confirma separación de Arturo y ¿revela infidelidad?: "No voy a tolerar más"

Ciudad de México.- La reconocida influencer mexicana, Kassandra Quezada, que es mayormente conocida como 'Quesito', hace unos minutos decidió romper el silencio ante los dimes y diretes que circulan sobre su relación, por lo que confirmó su separación del joven Arturo Madrazo, conocido públicamente solo como 'Arturito', señalando que no va a "tolerar" más inventos, ¿acaso reveló infidelidad?

Como se sabe, tras la boda de Un Tal Fredo, como Kass y Lupita Villalobos aparecieron sus respectivas parejas, se comenzaron fuertes rumores para explicar esto, como que supuestamente Juan Luis le fue infiel a la sonorense, cosa que ella misma desmintió, mientras que otros señalan que el verdadero infiel fue Arturo, y que el esposo de Lupita sabría de esto, generando una discusión entre ambos, dando paso a un distanciamiento.

Ahora, este viernes 27 de marzo, la integrante de Las Alucines decidió ponerle fin a todos los señalamientos, por lo que mediante un comunicado en su canal de difusión, aclaró que sí está separada de Madrazo desde hace varias semanas, pero que no es por nada de lo que se dice: "Tengo semanas fuera de mi relación. No nos hicimos nada, no terminamos mal, no nada. Él va a ser una persona en mi corazón para siempre que me demostró paciencia, amor y regaló casi 3 años padrisimos de los cuales no me arrepiento ni un día".

Quesito con Lupita y Fredo en Dallas. Instagram @lupitavillalobossbeltran

La creadora de contenido declaró que si ella ha decidido salir a hablar al respecto, es porque desea que se pare con todo los rumores alrededor de esta separación, afirmando que su ahora ex no es una figura pública, por lo que no merece lo que le está pasando y mucho menos cuando él no ha hecho nada malo, por lo que pidió que se detengan estos ataques y señalamientos en su contra, y a ella la dejen terminar su proceso.

Finalmente, quiso dejar en claro que ella no hablará más del tema y pide recuerden que aunque está en el mudo del entretenimiento es una persona, que es humana y siente al igual que todos, por lo que este momento de separación es para asimilar la culminación de una relación sólida de casi tres años, agradeciendo a todos que la respeten y a aquellos que le han deseado lo mejor en este nuevo proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui