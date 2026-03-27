Laura Zapata sería expulsada de 'La Casa de los Famosos' por comentario racista y agresión al 'Divo'

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz y cantante mexicana, Laura Zapata, de nueva cuenta da de que hablar, debido a que recientemente se ha viralizado el comentario racista que lanzó en su sinceramiento en contra de 'El Divo', y después la agresión física que tuvo en su contra poco antes de irse a dormir, por lo que se ha comenzado a pedir que sea expulsada de La Casa de los Famosos, siendo comparada con Johanna Fadul.

El pasado jueves 26 de marzo del 2026, en el reality show de Telemundo se vivieron los tan polémicos sinceramientos entre aquellos que se encuentran en placa de nominados y el resto de sus compañeros para que les digan porque lo quieren fuera de la casa, en el que la villana de melodramas como María la del Barrio, se colocó frente a Eduardo Antonio, mayormente conocido como 'El Divo', al que tachó de ser un falso y traidor porque no protegió a los de su "raza".

Según Zapata, el exnovio de Niurka Marcos se hace el leal y que está con los suyos, pero afirmó que cuando hicieron comentarios ofensivos a Josh Gutiérrez por su color de piel, él no dijo nada, afirmando que debió de salir a defenderlo porque son de la misma "raza" que es contraria a la de ella, que dice es la blanca: "Tú fuiste incapaz de apoyar a los de tu raza, cuando ofendieron a tu raza, porque tú eres de la raza negra, como yo soy de la raza blanca, como hay raza amarilla".

No los veo cancelando a esta señora por su comentario racista, les recuerdo que Johanna Fadul fue expulsada de La Casa de los Famosos Colombia por un comentario tan fuerte como este.



¿Aquí no aplica? @TLMDRealities #LCDLF6 pic.twitter.com/CQ13gyfKxI — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 27, 2026

Pero eso no fue todo, pues después del sinceramiento, la exactriz de Televisa estaba recogiendo de la mesa una serie de anillos y joyas, con ayuda de la influencer mexicana, Caeli, tras lo que se las arrojó y le dijo "ahí está su regalo", y cuando este le gritó por esta situación, ella le respondió "poco hombre" en varias ocasiones mientras que se alejaba de él, seguida por la creadora de contenido, que parecía estar de acuerdo con esto.

Como era de esperarse, en redes sociales como X, antes conocido como Twitter, comenzaron a pedir que expulsen a Laura, mencionando que hace unos meses, Johanna fue expulsada de La Casa de los Famosos Colombia por comentarios similares a uno de sus compañeros, agregando que además de todo, la agresividad al lanzarle objetos, es otro punto importante de violencia que no deben de dejar pasar.

Ésto es expulsión, hasta Yoridan se asustó, quedé en SHOCK #LCDLF6 pic.twitter.com/ItTq4EabHe — LUCHO (@lujo_rove) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui