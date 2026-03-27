¿Lo vetan de TV Azteca? Compañeras de 'VLA' acusarían a Kike Mayagoitia de maltrato; sería despedido

Ciudad de México.- Al parecer el reconocido presentador de origen regiomontano, Kike Mayagoitia, podría estar en medio de intensos desacuerdos con los altos mandos de TV Azteca, debido a que se dice que en los próximos días, podría ser despedido de Venga la Alegría, debido a que una de sus compañeras del matutino lo acusaría de maltrato y de faltas de respeto a todas las mujeres, ¿acaso lo vetarán del Ajusco?

Como se sabe, hace una semana que la reconocida actriz y conductora mexicana, Luz Elena González, estalló en pleno programa en vivo en contra de Mayagoitia, afirmando que estaba cansada de sus faltas de respeto. Poco después de esto, en entrevista con TV Notas, Viviann Baeza, se quejó de las actitudes del conductor: "Claro, ahí están los videos, pero no tengo nada en contra de él. Simplemente creo que está padre tener respeto hacia los demás. Siempre le deseo lo mejor, solo que no lo comparto. Sé que, como todos, tenemos días en que somos menos tolerantes que otros. Ojalá que todo vuelva a la normalidad".

Ante esto, señaló que hasta ese momento, el expresentador de SNSerio no se ha disculpado con la querida actriz de melodramas como Una Familia Con Suerte, declaró que espera que Kike como un caballero tome esta elección y que se pueda relajar el ambiente de trabajo y se entienda que todos están trabajando para vivir: "Confío en que él es un caballero y, sobre todo, por el bien del programa, porque más allá de que tengamos una buena convivencia, tenemos una chamba".

Ante esto, el exreportero de Venga la Alegría, Gabo Cuevas, recientemente afirmó que la queja de Viviann en TV Notas escaló, pues señalan que habría ido con los altos mandos de la empresa, para irse a quejar de estas actitudes de Kike, pidiendo que se haga algo en su contra: "Tan brincó que el tema de Kike lo llevó a otro nivel. Ella ya se quejó en esta línea de Honestel sobre el comportamiento de su compañero. Ella ya alzó la voz y dijo: 'No me parece lo que está pasando'".

Kike fue acusado de humillaciones y maltratos. Internet

Supuestamente, Baeza saltó las ordenes de Maru Silva, la productora, para llevarla a los ejecutivos, esperando a que le den una severa reprimenda, además de que supuestamente convencería a la exactriz de Televisa de que vaya y denuncie al expresentador de Multimedios: "Ella decidió subirlo a un nivel mucho más alto, más serio, en el que ya no solamente está la productora involucrada como mediadora, sino que aquí es una área especial que checa esta situación. Viviann está convenciendo a Luz Elena González en que también haga lo mismo".

Según el exparticipante de Survivor México, declaró que no se sabe si es que vayan a despedir al exparticipante de La Granja VIP, pero se cree que al menos tendría un severo castigo por la queja puesta y el altercado en vivo con Luz Elena. Cabe mencionar que hasta el momento, Kike no ha salido a hablar al respecto, pero se espera que pronto aclare estas declaraciones en su contra.

Fuente Tribuna del Yaqui