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¿Muere Espinoza Paz? Video en redes sociales desata polémica por su presunto fallecimiento

Circula en redes sociales un video que desató fuertes rumores sobre la muerte del cantautor Espinoza Paz. Te contamos que es lo que realmente ocurrió

¿Muere Espinoza Paz? Video en redes sociales desata polémica por su presunto fallecimiento
¿Muere Espinoza Paz? Video en redes sociales desata polémica por su presunto fallecimiento Foto: Internet

Ciudad de México.- El nombre de Espinoza Paz ha causado revuelo en redes sociales, luego de que se hiciera viral un video que asegura que el cantante mexicano "fue encontrado sin vida en su lujosa mansión en Sinaloa", según describe el video.

En poco tiempo, la información empezó a circular por diversos medios, provocando incertidumbre entre los admiradores del intérprete de Próximo viernes, quienes demostraron angustia ante el supuesto fallecimiento.

El mensaje que circula en redes

Lamentamos profundamente el triste fallecimiento de nuestro querido amigo, Espinoza Paz. De todo corazón mandamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz".

El video también mencionaque "el artista fue encontrado sin vida en su lujosa mansión en Sinaloa. Las autoridades se niegan a revelar las causas de su muerte", incluso mencionando el sentimiento de tristeza entre los fans del compositor, quienes exigen claridad ante el lamentable hecho.

@jose78893

SUEÑO ROTO: Espinoza Paz planeaba GIRA MUNDIAL, pero la MUERTE lo sorprendió en su mansión - Luto en la música mexicana #Telemundo#espinozapaz#noticias#usa#news

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¿Se ha confirmado su muerte?

La información sobre el supuesto descenso del cantante resultó ser falsa, ya que el video fue manipulado por herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

Además, el mismo artista ha mostrado actividad reciente en sus redes sociales, desmintiendo cualquier versión sobre su supuesta muerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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