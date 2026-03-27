Protagonista de 'Twilight' sorprende a Hollywood: Taylor Lautner será papá y lo presume en FOTOS

Michigan, Estados Unidos.- Taylor Daniel Lautner, un reconocido actor de Hollywood que se volvió especialmente famoso cuando interpretó al hombre lobo Jacob Black en las películas The Twilight Saga (2008–2012), ahora sorprendió a su comunidad de fans tras revelar a través de Instagram que debutará en unos meses como padre y aquí en TRIBUNA te tenemos cada uno de los detalles.

"¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?", así dio a conocer la feliz noticia el actor que desde muy pequeño estuvo involucrado en el mundo del entretenimiento, pues además del filme en el que compartió créditos con Robert Pattinson y Kristen Stewart, formó parte de Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 3D, una cinta que le dio bastante fama y ocasionó que más personajes llegaran a sus manos.

En lo que respecta a su futura paternidad, subió un par de fotografías al lado de su esposa Taylor Dome y adjuntaron un ultrasonido. En las imágenes la joven usa un vestido blanco, mientras que la estrella trae un pantalón negro y camiseta blanca. Una de las más conmovedoras es donde se mira a Lautner besando la pancita apenas visible de la mujer con la que decidió contraer nupcias en 2022.

Taylor Lautner y Taylor Swift

De la boda se sabe muy poco porque fue un evento íntimo en la exclusiva finca bodeguera de Epoch Estate Wines, donde asistieron únicamente familiares y amigos más cercanos. De hecho, según el medio Daily Mail, el hombre de actualmente 34 años no se limitó con los gastos, buscando lo mejor para esa fecha especial en la cual unió su vida con la persona que conoció en 2018.

Recordemos que él mantuvo un romance con Taylor Swift, Lily Collins, Selena Gomez y Billie Lourd. Centrándonos exclusivamente en el vínculo amoroso con la coautora de Love Story, terminó tan bien que todavía son amigos. Esa fugaz relación inició en 2009 en el set de la película Valentine’s Day, para diciembre ya había terminado y se dice que la canción Back to December es para el originario de Michigan.

Fuente: Tribuna del Yaqui