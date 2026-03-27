¿Sigue la pesadilla azul? Quién gana la Supervivencia HOY en 'Exatlón México' este viernes 27 de marzo

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y para el Exatlón México es momento de que los atletas se preparan para defender su camiseta, y evitar que este viernes 27 de marzo del 2026 queden en zona de riesgo uno de sus compañeros varones. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Serie por la Supervivencia, que es de vital importancia, pues están en riesgo los hombres por parte de los azules y de los rojos.

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial en los últimos días de la semana que se acerca el tan temido Duelo de Eliminación, que desde hace casi un mes ha tenido a los azules en hacke, perdiendo a elementos de suma importancia anímica, como Ernesto Cazares, que no los deja recuperarse del todo.

En cuanto a lo que esperar, habrá dos duelos de Supervivencia, debido a que como el pasado domingo 222 de marzo, fue eliminada Doris del Moral, de los azules, y dado a que los rojos desde el 1 de marzo, cuando resultó que Ella Bucio fue la eliminada, no han perdido ninguna de las supervivencias, ahora, se encuentran en riesgo los varones de ambos equipos, entre los principales en riesgo están César Villaluz y Koke Guerrero.

Sin duda, las Supervivencias se han convertido en las batallas más cotizadas y justo mañana empieza la serie que tiene a todos los hombres en riesgo. #ExatlónMéxico



Te esperamos mañana para iniciar esta batalla llena de adrenalina. pic.twitter.com/xh35NU6Uga — Exatlón México (@ExatlonMx) March 27, 2026

Con respecto a los dos duelos de la Supervivencia que habrá este viernes 27 de marzo, se ha dicho que podría ser una victoria dividida, y que la primera, se la llevaría el equipo de Evelyn Guijarro, pero la segunda, el equipo de Mati Álvarez, se irían con todo y lograrían ganar, haciendo que el próximo domingo 29 de marzo, sea un duelo mixto entre rojos y azules, siendo el día en que se defina si irán dos de los escarlatas o dos del equipo azul.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad este viernes 27 de marzo, se vería victoria completamente azul.

Fuente: Tribuna del Yaqui