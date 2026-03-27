"Te amamos bebita": Dulce María anuncia el nacimiento de su segunda hija con tierno VIDEO

Ciudad de México.- La tarde de este 27 de marzo, la cantante y actriz mexicana Dulce María compartió una gran noticia con sus millones de seguidores, el nacimiento de Fernanda, su segunda hija. Junto a su esposo, el productor Paco Álvarez, la integrante del grupo RBD celebró la expansión de su hogar, dando una hermanita a su primogénita, María Paula. Esta nueva etapa trae consigo nuevos retos y alegrías para la pareja, quienes siempre han procurado mantener una comunicación abierta y constante con sus fans.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete publicó un mensaje muy tierno para dar a conocer la llegada de la pequeña. En sus líneas, reflejó la tranquilidad y la felicidad que este suceso aportó a su entorno. "Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida", escribió la artista, acompañando sus palabras con una profunda gratitud. El proceso de ampliar la familia requirió tiempo y paciencia, un aspecto que la cantante quiso resaltar en su publicación.

Con total honestidad sobre el trayecto recorrido, añadió la siguiente reflexión: "Solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuánto lo anhelábamos. Estamos infinitamente agradecidos por tu vida". Estas líneas bastaron para desatar una ola de reacciones positivas por parte del público y de la comunidad artística. Cantantes, actores y diversas figuras del entretenimiento aprovecharon la sección de comentarios para enviar sus mejores deseos a la pareja.

La cantante Dulce María y Paco Álvarez le dan la bienvenida a su pequeña hija, Fernanda. ¡Bendiciones! ??@DulceMaria



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Para Dulce María, la maternidad comenzó hace varios años con la llegada de María Paula en 2020. Desde ese momento, la integrante de RBD ha buscado armonizar sus compromisos laborales en la música y la actuación con el desarrollo integral de su hogar. Sus seguidores han atestiguado su evolución personal, acompañándola en cada paso de su trayectoria profesional y apoyándola en sus proyectos recientes.

Ahora, con cuatro integrantes, la familia Álvarez enfrenta un nuevo capítulo lleno de amor. La publicación culminó con una dedicatoria muy cálida que resume a la perfección el sentimiento de los padres frente a esta gran noticia: "Morimos de ganas por recorrer la vida contigo! Te amamos bebita mágica". De esta manera, Dulce María conformó que está más feliz que nunca, rodeada de las personas que más quiere.

Fuente: Tribuna del Yaqui