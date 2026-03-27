¿Tío del Príncipe William encuentra el amor? Expríncipe Andrés es captado con mujer en su nuevo hogar

Londres, Inglaterra.- El expríncipe Andrés está volviendo al centro del escándalo, debido a que en medio del polémico caso de Jeffrey Epstein, en el que es acusado de abuso a menores de edad, recientemente fue captado con misteriosa mujer, que se dice podría ser una nueva pareja, mientras que estaba llegando a su nuevo hogar en Londres, ¿acaso será que el tío del Príncipe William ha encontrado el amor?

Como se sabe, en medio de la nueva ola de descubrimiento en el caso de red de tráfico de Epstein, salieron a la luz nuevas fotos en las que se ve al antiguo duque de York con una joven en el suelo, además de declaraciones en el libro póstumo de su víctima conocida, Virginia Guiffre, el hermano mayor de Andrés, el Rey Carlos III optó por despojarlo de su título de Su Alteza Real, o sea no es príncipe, su ducado y todos sus títulos militares, además de su puesto en la Corona, por lo que no percibe más beneficios económicos o políticos, y finalmente, el desalojo de una de los castillos de la familia.

Después de radicar en Royal Lodge, una mansión de la Realeza que contaba con 30 habitaciones, ahora, deberá de mudarse a Sandringham, en una casa de cinco habitaciones. Hasta el momento, el padre de la Princesa Beatrice de York no se cambia de residencia por completo, debido a que se está remodelando su lugar, ya que se está haciendo una remodelación para garantizar su privacidad y seguridad, que incluyen vallas más altas para mayor privacidad, un perímetro de madera para mayor seguridad, cámaras de vigilancia y otras medidas.

Royal Lodge con 30 habitaciones, antiguo hogar de Andrés. Internet

Sin embargo, en medio de las remodelaciones, el hijo de la fallecida Reina Isabel II, fue captado en el asiento trasero de un Range Rover, al llegar a Marsh Farm, su nuevo hogar en Sandringham antes mencionado, con compañía de una misteriosa mujer, de la que se desconoce nombre y ocupación, además de la verdadera naturaleza de su relación con Andrés, por lo que medios británicos afirman que podría tratarse de un nuevo amor, en especial ahora que Sarah Ferguson, su ex con la que vivía, se ha ido del Reino Unido.

Hasta el momento, el tío del Príncipe Harry no ha salido para hablar de estás imágenes y aclarar la relación con esta chica, y no se espera que este rinda entrevistas en los próximos meses, sin embargo, se espera que fuentes cercanas a Carlos III o el Príncipe de Gales, salgan a hablar de si es verdad que Andrés en medio de su tormenta mediática haya encontrado consuelo en el amor de esta misteriosa mujer.

Marsh Farm de 5 habitaciones, nuevo hogar de Andrés. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui