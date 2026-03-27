Tras sufrir infarto al corazón, Antonio Banderas habla de su retiro de Hollywood; este es su estado

Málaga, España.- Después de que el reconocido actor de origen español, Antonio Bandera, casi pierde la vida a causa de haber sufrido un infarto al corazón, hace poco brindó una entrevista para The Times, en la que se sinceró sobre su vida y por primera vez habló de su retiro parcial de Hollywood, además de aclarar que su actual estado de salud, y el porqué decidió mudarse a su natal España.

Como se recordará, el pasado 26 de enero de 2017, el actor se encontraba en su casa de campo de Londres cuando comenzó a presentar síntomas de un infarto, por lo que su pareja, Nicole Kimpel, llamó a los servicios de emergencia para solicitar apoyo, y le dio un par de aspirinas en lo que recibían la ayuda solicitada. Una vez que fue trasladado al hospital, Antonio fue sometido a una cirugía porque tenía tres arterias obstruidas y, aunque fue un evento que vulneró su vida, el español logró recuperarse con el paso del tiempo.

Ante esto, el famoso protagonista de La Máscara del Zorro decidió mudarse a su natal España, específicamente a su ciudad de origen, Málaga, con el fin de cuidar su estado de salud, y dedicarse al teatro. Ahora, en una nueva entrevista, Banderas declaró que se siente feliz de estar separado de Los Ángeles y eligió el mencionado destino porque "me mantiene conectado con mis raíces, mi barrio, mi gente. No he perdido esa conexión con el paso de los años. Todo lo contrario".

Antonio sufrió un infarto en el 2017. Internet

De la misma manera, afirmó que aunque ha estado en proyectos como Uncharted: Fuera del Mapa, declaró que la cirugía le abrió los horizontes y reconoció que prefiere ser un actor de teatro y retomó su lugar en esta área, incluso se convirtió en el dueño de Teatro del Soho, que no tiene fines de lucro y que participa en festividades locales, según E News: "La mía fue una advertencia muy seria y cambió mi perspectiva de vida. El enfrentarme a la muerte, me hizo reflexionar y darme cuenta de que, de hecho, soy un actor de teatro".

Además de cambiar el enfoque de su profesión y mudarse, el actor de La piel que habito, reveló que para cuidarse físicamente también dejó de fumar y decidió tener una vida más relajada y simple, llegando incluso a vender su jet privado, tomando con calma sus proyectos.

Antonio y Nicole. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui