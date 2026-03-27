VIDEO: Peso Pluma se burla de críticas por su actitud en el escenario y desata nueva polémica

Estados Unidos.- El cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, respondió a las críticas y comentarios que surgieron por su postura en el escenario durante un concierto en California. En una presentación en vivo, el artista se burló de quienes expresaron preocupación por su salud física y emocional, e incluso sugirieron el uso de sustancias ilícitas.

Peso Pluma se agachó por completo, imitando el gesto que había generado la polémica, y dijo "Ando bien loco", en una clara burla a quienes hablaron mal de él por sus gestos en el escenario. La polémica surgió después de que se viralizara un video en el que el cantante aparecía completamente agachado en el escenario, lo que generó alarma entre sus seguidores y especulaciones sobre su estado físico y emocional.

Un momento íntimo con Kenia Os

En otro momento, Peso Pluma compartió un video en el que confesó lo difícil que es estar lejos de su pareja, Kenia Os, mientras cumple con su agenda profesional. "Esta, creo que es la parte más difícil después de tener un show; no saben cuánto extraño a mi mujer, que esté aquí conmigo, pero estoy agradecido de tener la vida que tengo", expresó el cantante.

Sin embargo, el video también generó preocupación, ya que Peso Pluma apareció sentado en un sillón con semblante serio y actitud apagada, lo que provocó comentarios sobre su estado físico y emocional.

Peso Pluma y Kenia Os

Fuente: Tribuna del Yaqui