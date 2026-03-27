VIDEO: Quinceañera baila vals con el Dr. Simi y el momento conquista las redes sociales

Ciudad de México.- Un video difundido en redes sociales está captado la atención de miles de personas por una escena que combina costumbre y humor. En las imágenes aparece el conocido personaje del Dr. Simi, figura muy popular en México, participando en un momento poco habitual que rápidamente se volvió tendencia. En el clip, el personaje comparte escena con una joven que celebra sus XV años.

Ella luce un vestido elegante en color rosa, característico de este tipo de festejo, mientras ambos se encuentran en plena vía pública. Sin escenario preparado, pero sí con música de fondo, comienzan a ejecutar un vals improvisado que atrae la curiosidad de quienes pasan por el lugar. Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la vestimenta del doctor, ya que a su tradicional traje se suma una camiseta de la selección mexicana.

Esta combinación, junto con el baile, ha sido señalada por usuarios como un momento "México Mágico". El contraste entre una celebración que suele desarrollarse en salones o espacios organizados y la presencia de un personaje tan peculiar en la calle ha generado una gran cantidad de comentarios. Muchos destacan el carácter natural de la escena, así como la disposición de la joven para sumarse al momento sin reservas.

?¡MÉXICO MÁGICO! EL DR. SIMI "SACA LOS PASOS" CON QUINCEAÑERA EN CDMX uD83DuDC83uD83DuDC3B???



El carismático Dr. Simi se robó el show en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México al unirse al baile de una quinceañera que celebraba su día especial. El momento, captado por transeúntes, muestra… pic.twitter.com/x9T4loKmrf — El Dato Noticias Morelos uD83DuDCF0 (@eldatomx) March 23, 2026

Dr. Simi llega a Japón

El Dr. Simi amplía su presencia fuera de México con una propuesta distinta en Asia. La marca vinculada a Farmacias Similares abrirá en abril un punto temporal en el barrio de Shibuya, en Tokio, Japón, bajo un concepto pop up que apuesta por el estilo kawaii, muy identificado con la cultura visual japonesa. A diferencia de sus establecimientos habituales, este espacio no ofrecerá medicamentos ni servicios veterinarios de Simi Care.

En su lugar, el enfoque estará puesto en la venta de artículos promocionales del popular personaje, como peluches, ropa y objetos coleccionables que han ganado notoriedad en distintos países. Especialistas en temas económicos de Japón y México han interpretado esta incursión como una prueba para medir la respuesta del público local. Este tipo de tiendas temporales es común entre compañías globales que buscan explorar nuevos mercados.

Shibuya, uno de los distritos más transitados y dinámicos de Tokio, se ha consolidado como un escaparate ideal para marcas internacionales. Su flujo constante de visitantes y su apertura a propuestas innovadoras permiten que productos poco conocidos encuentren visibilidad entre consumidores curiosos. El diseño del local gira en torno a la figura del Dr. Simi, con una ambientación pensada para atraer a un público joven y familiarizado con la estética colorida.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDDF8 ¡El Dr. Simi conquista Japón!



En la pop-up store del @drsimioficial en Tokio, los peluches Punch-Dr. Simi están causando furor.



? Esta edición limitada se está agotando rápidamente entre fans japoneses del doctor más querido de México.#DrSimi #Japón #CulturaPop uD83CuDDEFuD83CuDDF5uD83EuDDF8 pic.twitter.com/fWkWPBi4bM — RETO diario (@retodiariomx) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui