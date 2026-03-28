Gustavo Adolfo Infante acusa a Poncho de Nigris de amenazarlo por exponer su fraude; así responde

Ciudad de México.- El reconocido presentador y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, de nueva cuenta está en el centro del escándalo, debido a que acaba de asegurar que recibió amenazas que ponen en riesgo su integridad física, por parte del famoso influencer y cantante regiomontano, Poncho de Nigris, después de que este expuso su fraude en el evento Ring Royale, a lo que el creador de contenido le responde contundente.

Durante el programa de Sale el Sol, Gustavo Adolfo reveló que tenía pruebas contundentes para probar que todos los duelos que se presentaron fueron un fraude y que estaban pactadas para saberse desde un inicio quien de ellos sería el que alzaría el cinturón, como supuestamente el caso de Marcela Mistral: "Hoy lo vamos a destapar con correos electrónicos, con llamadas, con grabaciones, con WhatsApp, y un integrante de la pelea nos va a venir a decir qué fue lo que pasó". Poco después presentó supuestas capturas de pantalla que comprobaría estas declaraciones.

Ahora, mediante su canal de YouTube, el presentador de El Minuto Qué Cambió Mi Destino, declaró que Poncho "le mandó mensajes amenazantes", en el cual asegura que le advirtió que lo golpearía si se lo llegaba a encontrar, a lo que señaló que no entendía porque luchar contra la verdad: "No lo puedo entender. No sé si quieres causar morbo, polémica o qué, pero, ¿por qué demeritar? En lugar de… ¿para qué hacerte más enemigos?, ¿para qué cerrarte las puertas? En lugar de abrirte".

De la misma manera, destacó que "Acuérdate de que siempre nos encontramos. Así como a Gabo, a lo mejor un día me voy a topar otra vez contigo como en Las Vegas. Ya no hagas daño. Ya suma, saca notas verdaderas". "No me echo ni un milímetro para atrás".

Vacaciones bien merecidas. Bendiciones a todos y mucha salud y amor. Abrazos y besos para todos. Que vivan los que tiran buena vibra al universo, al mundo. Los podridos se empinan solos y al final todos acaban igual. Los quiero mucho

Fuente: Tribuna del Yaqui