Horóscopo Chino: Conoce qué es lo que te depara tu signo oriental para este sábado 28 de marzo del 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino actualmente se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este sábado 28 de marzo del 2026, en el que la energía define que es lo que beneficiará a tu signo, ¿acaso habrá suerte para el ámbito laboral o el amor?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Hoy te levantas con esa sensación de querer hacer algo distinto, aunque no tengas claro qué, más tarde alguien aparece con una propuesta que encaja justo con ese mood, no lo pienses tanto, te conviene aceptar la aventura.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Metal Yin potencia tu disciplina y tu capacidad de sostener procesos, por lo cual esta será el momento ideal para avanzar con determinación en proyectos personales o laborales, pues lo que hagas hoy puede tener impacto duradero.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El ritmo del día puede parecerte lento o demasiado estructurado, pero tiene algo que enseñarte, quizás necesites bajar la intensidad para lograr mejores resultados, recuerda que no todo se resuelve con impulso.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Es un buen momento para ordenar prioridades o avanzar con un plan, ten en mente que no hace falta hacerlo perfecto, sino que basta con hacerlo con constancia.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Hoy la energía te pide bajar el ritmo y trabajar con más método, debido a que el Búfalo no se apura, pero tampoco se detiene y el Metal Yin te ayuda a ajustar lo necesario para avanzar con solidez.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El Búfalo y el Metal Yin potencian tu capacidad de análisis y tu disciplina, poe lo que es un excelente momento para resolver algo que requiere atención y paciencia.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El Búfalo se mueve con constancia, y el Metal Yin exige precisión, por lo que antes de frustrarte, recuerda que te conviene adaptarte al ritmo, y que no todo tiene que avanzar rápido.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

A veces la disciplina también es una forma de cuidado, recuerda que no todo tiene porque fluir sin esfuerzo, en especial este día que la energía puede generar cierta tensión o incomodidad.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

A veces la disciplina también es una forma de cuidado, pues el ritmo pausado del día puede parecerte poco estimulante, pero tiene un valor importante.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

El Búfalo aporta constancia, y el Metal Yin refuerza tu atención al detalle, por lo que es un excelente momento para avanzar en algo que requiere precisión.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Es un buen momento para avanzar en algo concreto, pero recuerda que no debes de complicarte ni presionarte de más, pues paso a paso todo llega.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Quizás necesites asumir una responsabilidad o avanzar con más disciplina, dado a que el tono del día puede parecerte exigente, pero también puede ayudarte a ordenar aspectos importantes.

Fuente Tribuna del Yaqui