Laura Zapata es reprendida en 'La Casa de los Famosos' tras agresión e insulto racista al 'Divo'

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Laura Zapata, se encuentra en el medio del escándalo y dando de que hablar, debido a que recientemente fue reprendida por 'La Jefa' dentro de La Casa de los Famosos, después de que esta lo agrediera físicamente, al arrojarle una serie de joyería, e incluso haberle lanzado un insulto racista al famoso cantautor e influencer, 'El Divo', durante los confrontamientos semanales.

El pasado jueves 26 de marzo del 2026, en el reality show de Telemundo se vivieron los tan polémicos sinceramientos, en el que la villana de melodramas como María la del Barrio se lanzó contra 'El Divo', declarando que cuando ofendieron a Josh Gutiérrez por su color de piel, él debió de salir a defenderlo porque son de la misma "raza" que es contraria a la de ella, que dice es la blanca: "Tú fuiste incapaz de apoyar a los de tu raza, cuando ofendieron a tu raza, porque tú eres de la raza negra, como yo soy de la raza blanca, como hay raza amarilla".

Pero eso no fue todo, pues después del sinceramiento, la exactriz de Televisa, junto a la joven creadora de contenido mexicana, Caeli, recogieron una serie de alhajas y se las arrojó a Eduardo Antonio, nombre real del Divo, mientras que le gritaba "ahí está su regalo", y cuando este le gritó por esta situación, ella le respondió "poco hombre" en varias ocasiones mientras que se alejaba de él. Como era de esperarse, la indignación por esto volvió tendencia a la actriz, y usuarios en redes sociales exigieron su expulsión.

Ésto es expulsión, hasta Yoridan se asustó, quedé en SHOCK #LCDLF6 pic.twitter.com/ItTq4EabHe — LUCHO (@lujo_rove) March 27, 2026

Ante esto, la noche del pasado viernes 27 de marzo, 'La Jefa' llamó al confesionario a la integrante de Siempre Reinas para reprenderla por su comportamiento, afirmando que esta era una llamada de atención para que no volviera a repetirse el referirse a quién sea de sus compañeros con adjetivos por su tono de piel, que no se les pusiera de frente para gritarles o insultarlos y sobre todo, que estaba prohibido arrojarles cosas, como al exnovio de Niurka Marcos.

Pese a que fue un regaño, el público volvió a mostrarse completamente indignado con las decisiones de Telemundo, señalando que eso era para que fuera expulsada y no que recibiera un llamado de atención nada más, por lo que

Fuente: Tribuna de Yaqui