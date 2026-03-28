Mhoni Vidente: Horóscopos de HOY sábado 28 de marzo de 2026 y predicciones para tu signo

Ciudad de México.- ¡Llegó el fin de semana! Y si tienes decisiones importantes que tomar este sábado 28 de marzo de 2026, te puede servir la guía de Mhoni Vidente, la astróloga más consultada en el mundo de la farándula de México y América Latina. En el horóscopo de hoy, la pitonisa cubana te dirán cuál será la fortuna en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Lee con atención y conoce tu fortuna!

Horóscopo de HOY sábado 28 de marzo de 2026 por Mhoni Vidente. La suerte de tu signo zodiacal

Aries

Te encontrarás a alguien peculiar este día, podría ocurrir en la comida. Mhoni Vidente dice que no lo juzgues ni te juzgues a ti mismo. Trata de ser amable.

Tauro

Una persona te confiará un secreto muy importante y será clave que tú escuches con atención, agradezcas y seas respetuoso. El horóscopo de hoy dice que aprenderás mucho.

Géminis

Tu capacidad de comunicación será tu mayor herramienta este sábado 28 de marzo de 2026. Es un buen día para negociar, cerrar acuerdos o retomar proyectos pausados.

Cáncer

El enfoque estará en tu estabilidad emocional. Necesitas poner límites claros, especialmente en temas familiares. En el trabajo, una decisión que tomes hoy tendrá impacto a mediano plazo.

Leo

El horóscopo de Mhoni Vidente indica avances en proyectos personales. Tu liderazgo será reconocido, aunque también podrías enfrentar envidias. Mantente firme y evita compartir planes con todos.

Virgo

Día ideal para reorganizar prioridades. Podrías sentir presión en el trabajo, pero sabrás resolverlo con orden. En el amor, es momento de definir qué quieres realmente.

Libra

Las relaciones toman protagonismo. Es un buen momento para fortalecer vínculos o cerrar ciclos que ya no aportan. En lo económico, evita riesgos innecesarios.

Escorpio

Se activan cambios importantes en lo profesional. Una noticia puede modificar tus planes, pero será para mejor. En lo emocional, busca equilibrio y no tomes decisiones desde el enojo.

Sagitario

La energía del día favorece los viajes, estudios y nuevos proyectos. Es momento de salir de la rutina. En el amor, podrías recibir una señal clara sobre una relación.

Capricornio

El enfoque estará en temas de dinero. Es un buen momento para organizar deudas o planear inversiones. Mhoni Vidente dice que podrías tener problemas graves por ese tema.

Acuario

Los horóscopos de hoy marcan decisiones clave en pareja o sociedad. Es momento de hablar con claridad y establecer acuerdos. En el trabajo, se avecinan cambios positivos.

Piscis

Un familiar que no te agrada podría llegar de imprevisto a tu casa, lo que podría hacerte enojar. Tienes que aprender a poner límites claros, dice Mhoni Vidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui