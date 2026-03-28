¿Otro azul saldrá del 'Exatlón México'? Filtran quién será eliminado este domingo 29 de marzo del 2026

Ciudad de México.- Se está cerca de que acabe la semana 26 en la competencia del Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers para este domingo 29 de marzo del 2026, ya se sabría cuál de los equipos perdería a uno de sus atletas en la zona de riesgo, siendo vencido en el Duelo de Eliminación, ¿acaso será otro azul el que salga?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decide qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de que cada semana se alterna entre hombres y mujeres, pero debido a que las reglas cambiaron, en esta semana 26, dado a que en las últimas tres semanas los azules han estado perdiendo a sus elementos, desde Natali Brito hasta Doris del Moral, ahora son los hombres de ambos equipos los que corren peligro.

Ahora, según los spoilers del canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los rojos van a vivir un momento sumamente importante y los azules otro duro golpe, debido a que al igual que el pasado viernes 27 de marzo, no lograran dominar la Serie por la Supervivencia, y al parecer, este domingo 29 de marzo será igual a los dos anteriores y se verán a puros integrantes del equipo de Evelyn Guijarro en el Duelo de Eliminación.

Pero, según una cuenta de Instagram de spoilers, las cosas son realmente diferente y va a ser uno mixto, lo que significa que el equipo de Mati Álvarez no mantendrá su supremacía y van a perder el tercer duelo por la Supervivencia, por lo cual, los azules enviarán a Adrián Leo y Koke Guerrero a la pista de competencia, mientras que los rojos irá César Villaluz, el cual aparentemente no podría contra los celestes y la baja de esta semana 26 sería un escarlata.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, la información antes mencionada es solo una especulación y posiblemente sea una victoria roja, quedando un Duelo de Eliminación de puros azules y sea Koke el que salga.

Fuente: Tribuna del Yaqui