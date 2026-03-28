Reporteros de Televisa son acusados de terrorismo en Sudáfrica; se encuentran detenidos por esto

Ciudad del Cabo, Sudáfrica.- Tras varios días de incertidumbre en TUDN por la desaparición de dos de sus reporteros, ahora se ha confirmado que aunque no están en riesgo, pero se encuentran detenidos en Sudáfrica, debido a que las autoridades arrestaron a los periodistas deportivos de Televisa bajo las acusaciones de terrorismo por haber generado pánico en una comunidad judía por este poderoso motivo. Ya esperan juicio.

Lo que parecía ser solo un viaje de rutina para tener mayores tomas e información para la cobertura deportiva para el Mundial 2026, que se realizará entre México y Estados Unidos, se convirtió en un verdadero infierno para el periodista mexicano, Julio Ibáñez, y su camarógrafo, Dani García, los cuales trabajan para TUDN, ya que las autoridades del mencionado país los detuvieron y mantuvieron tras las rejas e incomunicados por siete días.

Según la información que se ha dado, la detención de los hombres que colaboran para Univisión-Televisa, fue el pasado 18 e marzo de este 2026 en Johannesburgo, inicialmente bajo señalamientos relacionados con su situación migratoria, pero que ahora, extraoficialmente, se reporta que están bajo cargo de terrorismo por haber volado un dron en una zona restringida de una comunidad judía, los cuales alarmados, denunciaron la situación a las autoridades, activando sus protocolos de seguridad.

Ante esto, el periodista David Faitelson, mediante un video en sus redes sociales ha compartido una serie de declaraciones en la que señala que el dron sobrevoló por un área cercana a una escuela vinculada a la comunidad judía, por lo que fue considerado como una amenaza, pero, agregó que las autoridades han actuado de mala manera, ya que no han investigaron bien obre la identidad y procedencia de los reporteros mexicanos, que generaron gran preocupación al haber permanecido toda una semana incomunicados detrás de las rejas.

Han pasado una pesadilla auténtica en ese país del sur de África. Pimero había un tema migratorio que finalmente se resolvió, porque además fue culpa de las autoridades de ese país. Y segundo, después de haber arrestado o irrumpir en la habitación de hotel donde estaban trabajando, irrumpieron con armas largas, los acusaron de terrorismo. Hágame usted el favor", reportó el comentarista deportivo.

Ahora, se ha señalado que se encuentran en libertad condicionada, por lo que están en arresto domiciliario y no pueden abandonar Sudáfrica hasta que se termine el proceso judicial en el que se encuentran, por lo que se cree que permanecerán en dichas condiciones varias semanas más. De la misma manera, se agregó que la embajada de México en Sudáfrica ha brindado asistencia consular, mientras que equipos legales trabajan en la defensa de los periodistas, y las autoridades mexicanas están siguiendo el caso de cerca.

uD83DuDEA8Importante: Sobre la detención de dos compañeros en Sudáfrica pic.twitter.com/zhB1WfgTAX — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui