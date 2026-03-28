¿Tu perro es zurdo o diestro? Estas son 5 curiosidades que probablemente desconocías de tu mascota

Ciudad de México.- Aunque los perros comparten muchos rasgos humanos, hay muchos otros que no, por lo que en TRIBUNA DEL YAQUI , te presentamos estas cinco curiosidades sobre tu mascota, que es muy probable que desconocías sobre el mejor amigo del hombre, como el hecho de que tu can podría ser zurdo o diestro y hay una forma muy sencilla de descubrirlo, con solo una ligera interacción con él.

No sudan como los humanos

Aunque muchas personas creen que los perros no sudan, dado a que no se le ven o sienten gotas de sudor como a todos los humanos, la realidad es que lo hacen, pero de manera diferente, pues mientas que las personas transpiran cuando la temperatura sube para regular la temperatura en la piel ante el intenso calor, los canes lo hacen solamente a través de su lengua y de las almohadillas de sus patas, aunque no puedes notarlo a simple vista, y la única seña de calor que dan es al sacar la lengua y jadear.

Los perros también son zurdos o diestros

Aunque los animales no pueden escribir o dibujar, ellos al igual que las personas también tienen un hemisferio dominante, por lo cual ellos también son zurdos o diestros, y la manera más sencilla de comprobar cuál de los dos es tu mascota, es cuando le lanzas un juguete y observar con que pata utiliza primero al momento de coger el juguete, o también si adiestras al can para dar la 'patita', la primera que alce para dar, te dirá si es zurdo o diestro.

El lenguaje corporal es muy importante para entenderlos

Dado a que los perros no tienen la capacidad de hablar y es la convivencia con tu ser amado lo que define un entendimiento más allá de una comunicación verbal, de manera general, los perros tienen un lenguaje corporal base para entender los principios básicos de convivencia que usan entre ellos para demostrar dominancia, sumisión y que están abiertos a una socialización, como lo es las orejas y la cabeza gacha, e incluso moviendo la cola en un ritmo constante, mientras que las orejas alzadas y el cuerpo erguido y tenso, que generalmente acompaña de un gruñido, demuestra su infelicidad.

Los perros como los humanos tienen huellas únicas. Internet

Tienen una huella única

Así como las personas cuentan con huellas dactilares que nos hacen únicas y ayudan a una identificación clara, los canes cuentan con la misma huella única, incluso entre mismas razas, solo que estas no se encuentran en los dedos, sino que está en su hocico, específicamente en su nariz que muestran patrones únicos, que de existir un registro, permitiría identificar a tu mascota de entre miles de la misma raza y género.

Han logrado colonizar todo el mundo

Contrario a cualquier otro animal, e incluso personas, los perros son los únicos animales que se encuentran en todos los continentes del mundo, en casi todas las ciudades alrededor del mundo existe al menos una raza de perro, e incluso dependiendo de la zona el can cuenta con determinadas características y comportamientos particulares, por lo tanto, también lo vuelve el animal con mayor diversidad de razas.

Hay distintas razas de perros alrededor de todo el mundo. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui