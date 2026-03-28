(VIDEO) Natanael Cano sí tuvo fiesta en grande; amenizaron Los Hijos de Barrón y Los Migueles

Hermosillo, Sonora.- El rey de los corridos tumbados, Natanael Cano, cumplió 25 años y lo celebró a lo grande en su ciudad natal, Hermosillo. Con sombrero y vestido muy al estilo vaquero, Nata tuvo como músicos invitados a Los Hijos de Barrón y a Los Migueles de Miguel Montoya, quienes lo acompañaron con varios temas en el escenario que se montó exclusivamente para celebrar su aniversario de vida.

Entre los artistas que asistieron como invitados, se encontraban Adriel Favela y Peteyy Saavedra. En los videos se observa a Natanael muy entusiasmado tomando fotos de sus invitados, y posteriormente, en la pista de baile con su novia Marissa Blanco.

Natanel celebra en Hermosillo

Antes del festejo, la pareja de 'El Nata' le llevó un pastel que llamó la atención de todos, ya que estaba decorado con una foto de Natanael cuando era niño. El intérprete de Perlas Negras está a punto de estrenar su nuevo material discográfico en el que comparte dos temas con Adriel y uno con su gran amigo Gabito Ballesteros.

Natanael en su fiesta

El cantante sonorense estuvo muy activo durante el fin de semana ya que grabó escenas de un nuevo video con Adriel en locaciones del Autódromo de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui