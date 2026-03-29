El Resplandor se posiciona como opción ideal para disfrutar Semana Santa sin salir de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El Resplandor, un hermoso jardín ubicado en la colonia Modelo en Hermosillo, se prepara para recibir a familias y amigos que buscan un lugar tranquilo y divertido para celebrar la Semana Santa sin tener que salir de la ciudad.
Con una oferta especial, El Resplandor ofrece un paquete que incluye acceso a la alberca, asadores, baños, hielera grande, limpieza y permisos, todo por un precio accesible. El jardín tiene una capacidad para hasta 50 personas, lo que lo hace ideal para reuniones familiares y de amigos.
Los precios son los siguientes: de lunes a jueves, el costo es de $5,000, mientras que de viernes a domingo, el precio es de $7,500.
El Resplandor se encuentra ubicado en Tabasco #13, Colonia Modelo, y las reservas pueden hacerse llamando a los números 6623173861 y 6622141714.
"¡No te pierdas esta oportunidad de celebrar la Semana Santa en un lugar inolvidable, una excelente opción si no deseas salir de la ciudad!", invita El Resplandor.
Fuente: Tribuna del Yaqui