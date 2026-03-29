Hermosillo, Sonora.- El Resplandor, un hermoso jardín ubicado en la colonia Modelo en Hermosillo, se prepara para recibir a familias y amigos que buscan un lugar tranquilo y divertido para celebrar la Semana Santa sin tener que salir de la ciudad.

Con una oferta especial, El Resplandor ofrece un paquete que incluye acceso a la alberca, asadores, baños, hielera grande, limpieza y permisos, todo por un precio accesible. El jardín tiene una capacidad para hasta 50 personas, lo que lo hace ideal para reuniones familiares y de amigos.

Los precios son los siguientes: de lunes a jueves, el costo es de $5,000, mientras que de viernes a domingo, el precio es de $7,500.

El Resplandor se encuentra ubicado en Tabasco #13, Colonia Modelo, y las reservas pueden hacerse llamando a los números 6623173861 y 6622141714.

"¡No te pierdas esta oportunidad de celebrar la Semana Santa en un lugar inolvidable, una excelente opción si no deseas salir de la ciudad!", invita El Resplandor.

El Resplandor se posiciona como opción ideal para disfrutar Semana Santa sin salir de Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui