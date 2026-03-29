Horóscopo Chino: Conejo, Serpiente y Dragón tendrán salto de fortuna este domingo 29 de marzo del 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino actualmente se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este domingo 29 de marzo del 2026, en el al parecer la fortuna favorecerá a aquellos nacidos bajo el signo del Conejo, Serpiente y Dragón.

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Atención: Estás en un periodo de "choque" con la energía del año. Este fin de semana priorizá el descanso. Pueden surgir malentendidos en el plano afectivo; no reacciones por impulso. Clave: Paciencia.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El ritmo acelerado te incomoda, pero este sábado recibirás una señal clara sobre un proyecto laboral que estaba estancado. Es momento de flexibilizar tu estructura. Clave: Adaptación.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Sos uno de los grandes beneficiados. Tu carisma está por las nubes y es un excelente momento para cerrar acuerdos o declarar sentimientos. La suerte te acompaña en lo social. Clave: Audacia. Este 2026 lo rige el Caballo de Fuego. Internet

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Siendo tu mes, la sensibilidad está a flor de piel. Usá este sábado para conectar con tu interior y "blindar" tu energía. Evitá reuniones con gente que te agote. Clave: Autocuidado.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Mes de expansión total. Si tenés una idea creativa, hoy es el día para anotarla o empezar a darle forma. Tu magnetismo atraerá aliados poderosos. Clave: Visibilidad.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Tras un 2025 intenso, este fin de semana llega la calma. Se destraba un tema legal o burocrático que te quitaba el sueño. Confiá en tu intuición. Clave: Alivio.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Sos el protagonista del año, pero cuidado con la "autocombustión". No quieras hacer todo hoy. Delegar será tu mayor aprendizaje para evitar el estrés. Clave: Moderación.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Relación armónica con la energía del momento. Es uno de los signos más afortunados en el amor este fin de semana. Alguien del pasado podría reaparecer con buenas intenciones. Clave: Romance. Conejo, Serpiente y Dragón tendrán salto de fortuna. Internet

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Marzo te exige seriedad. No es momento de dispersarse con miles de tareas. Enfocate en una sola y verás resultados económicos inesperados. Clave: Foco.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Podrías enfrentar algunas discusiones pendientes. No las postergues más: hablá con sinceridad pero sin críticas hirientes. El diálogo será tu salvación. Clave: Diplomacia.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Excelente suerte para los Perros que decidan emprender algo nuevo o viajar. Tu círculo social se expande y recibís una invitación que no deberías rechazar. Clave: Apertura.

Cerdo (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Después de días de mucha carga, este sábado sentís que recuperás el control de tus finanzas. Es un buen momento para planificar gastos de cara a abril. Clave: Estabilidad. Horóscopo Chino. Internet

Fuente Tribuna del Yaqui