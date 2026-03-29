Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 30 de marzo de 2026: Lo que le depara a tu signo con el Sol en Aries

Ciudad de México.- El lunes 30 de marzo de 2026 no llega para pedir permiso, llega para ponerte en movimiento. Hay días que se sienten pesados… y otros como este, que traen una especie de empuje interno difícil de ignorar. Nana Calistar lo diría claro: si la vida te mueve el tablero, no es para desordenarte… es para que dejes de jugar igual y te atrevas a cambiar la jugada.

Con el Sol avanzando en Aries, la energía es directa, sin rodeos, incluso un poco impaciente. Ya no hay tanta tolerancia para lo que se siente estancado. Sin embargo, Mercurio retrógrado sigue metiendo ese pequeño freno que incomoda: mensajes que no llegan, planes que cambian, o pensamientos que te hacen dudar justo cuando ibas a decidirte. No es contradicción, es ajuste. Entérate en TRIBUNA del mensaje energético del día.

Horóscopos hoy Nana Calistar lunes 30 de marzo de 2026

Aries

Arrancas con prisa y ganas de resolverlo todo, pero la vida no se deja acelerar. Si te desesperas, te equivocas. En el amor, podrías tener un choque de egos… y nadie gana ahí.

Tauro

Te estás dando cuenta de que hay cosas que ya no te llenan como antes. Y no, no es flojera, es evolución. En el amor, alguien podría mostrar interés… pero tú ya estás más selectivo.

Géminis

Traes ruido mental y mil ideas, pero pocas aterrizadas. Este lunes te pide enfoque. En el amor, cuidado con decir algo que después no puedas sostener.

Cáncer

Empiezas la semana con sensibilidad a flor de piel, pero también con más claridad. Ya no quieres lo mismo de antes. En el amor, alguien podría moverte emociones que creías superadas.

Leo

Te toca bajarle al protagonismo y ver qué está pasando alrededor. No todo se trata de ti. En el amor, alguien podría cansarse de tu intensidad… o enamorarse más, depende de cómo actúes.

Virgo

Quieres orden, pero el caos anda suelto. Este lunes te enseña a soltar control y adaptarte. En el amor, podrías darte cuenta de que alguien no está dando lo mismo que tú.

Libra

El equilibrio se rompe cuando sigues evitando decisiones. Ya no puedes patear lo que sabes que tienes que resolver. En el amor, alguien podría pedirte claridad… y con razón.

Escorpio

Andas percibiendo todo, incluso lo que no te dicen. Tu intuición no falla, pero no te adelantes sin pruebas. En el amor, podrías descubrir una verdad que cambia el juego.

Sagitario

Te llega una oportunidad o plan interesante, pero no todo lo que brilla es oro. Analiza bien. En el amor, alguien podría aparecer con energía distinta… y te va a sacar de onda.

Capricornio

Este lunes te confronta con algo personal que venías evitando. No lo esquives más. En el amor, alguien podría pedirte más de lo que estás acostumbrado a dar.

Acuario

Traes ganas de romper rutina y hacer cambios, pero no dejes cosas a medias. En el amor, una conversación honesta puede marcar un antes y un después.

Piscis

Vienes de cerrar ciclos y todavía lo estás procesando. Date chance. En el amor, podrías empezar a ver con claridad lo que antes idealizabas.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui