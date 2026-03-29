Mhoni Vidente: Horóscopo de HOY domingo 29 de marzo y predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más consultada por los famosos en México y América Latina, comparte el horóscopo de hoy, domingo 29 de marzo de 2026, con las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¿Deseas saber más sobre la suerte de tu signo zodiacal? Lee con atención los horóscopos de Mhoni Vidente y descubre los mensajes de los astros.

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY domingo 29 de marzo de 2026: La suerte de tu signo zodiacal

Aries

Alguien que acabas de conocer te compartirá un secreto muy especial, y deberás agradecerlo. Si quieres una relación seria, debes aceptar a la persona con sus claros y oscuros.

Tauro

La estabilidad que buscas comienza a tomar forma, pero requiere paciencia. En lo económico, podrías recibir una noticia positiva, asegura Mhoni Vidente.

Géminis

Tu mente estará activa y con nuevas ideas este domingo 29 de marzo de 2026. Es buen momento para planear cambios o iniciar algo distinto. En lo personal, alguien cercano te pedirá apoyo.

Cáncer

El día te pide cerrar ciclos, querido Cáncer. Podrías darte cuenta de que una situación ya no suma en tu vida. En lo laboral, mantén la calma ante presiones externas.

Leo

Se presenta un día ideal para tomar decisiones que has estado posponiendo. En el trabajo o proyectos personales, tendrás claridad para avanzar. El horóscopo de hoy dice que te calmes en tu relación.

Virgo

Los detalles marcarán la diferencia hoy, domingo 29 de marzo. Presta atención a lo que otros pasan por alto. En lo emocional, podrías sentirte más sensible de lo habitual.

Libra

El equilibrio que buscas comienza a manifestarse: solo debes seguir siendo disciplinado. Es un buen día para tomar decisiones importantes. En pareja, se fortalecen los lazos.

Escorpio

Tu intuición estará muy elevada, dice Mhoni Vidente. Confía en ella para evitar conflictos. En lo laboral, se avecinan cambios que te beneficiarán a mediano plazo.

Sagitario

El horóscopo de Mhoni Vidente indica que este domingo será perfecto para planear viajes o nuevas metas. En el amor, evita promesas que no podrás cumplir.

Capricornio

Es momento de cerrar ciclos que ya no te aportan. En lo económico, podrías recibir un ingreso inesperado. Cuida tu energía y evita discusiones.

Acuario

Las ideas fluirán con facilidad. Aprovecha para avanzar en proyectos creativos. En el amor, alguien cercano podría confesarte sus sentimientos.

Piscis

Tu lado emocional estará muy presente. No tomes decisiones importantes desde la impulsividad. En lo laboral, mantén la paciencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui