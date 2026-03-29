VIDEO: Así fueron los últimos minutos con vida del vocalista del grupo Reacción; cumpleañero los contrata para después dispararles

Tijuana, Baja California.- Un trágico incidente ocurrió la madrugada de este domingo 29 de marzo de 2026 en la colonia Ciudad Jardín, en Tijuana, Baja California, cuando un ataque armado en un salón de eventos dejó un hombre muerto y otro herido. El presunto agresor sería el propio cumpleañero, un hombre de aproximadamente 25 años, quien había contratado al grupo musical Reacción para amenizar su fiesta en el salón El Roble.

Según versiones preliminares, el hombre realizó detonaciones al aire durante la celebración y después dirigió el arma contra los músicos, disparando en repetidas ocasiones. Entre los asistentes se generó caos y varias personas huyeron del lugar para ponerse a salvo.

uD83DuDEA8Festeja su cumpleaños, contrata banda y mata a vocalista en #Tijuana.



Una celebración terminó en tragedia en el salón El Roble, donde el cumpleañero presuntamente disparó contra la agrupación #Reacción tras realizar detonaciones al aire.



uD83DuDD34El vocalista del grupo murió en el… pic.twitter.com/mbCXz9L3dr — Josue Aguilar (@josuealeexis) March 29, 2026

La víctima mortal fue identificada como Arturo Rivera, vocalista del grupo Reacción. Otro integrante de la agrupación, Raúl, de 24 años, resultó herido por proyectil de arma de fuego y fue trasladado a un hospital de la ciudad.

La Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado de Baja California han iniciado las indagatorias para esclarecer el ataque y ubicar al responsable. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

En el siguiente video se pueden ver los últimos minutos con vida del vocalista antes del trágico incidente. Por favor, discreción con las siguientes imágenes.

Detalles del ataque armado

La agrupación musical había sido contratada mediante redes sociales para amenizar la fiesta de cumpleaños, y el pago se efectuó por transferencia bancaria.

Según las investigaciones, el acuerdo fue concretado por la víctima mortal, Arturo Rivera, vocalista del grupo. La reunión contaba con alrededor de 12 invitados, además de tres meseros, pero al arribo de las autoridades, los asistentes ya se habían retirado.

El inmueble, donde se llevó a cabo la fiesta, no contaba con cámaras de videovigilancia, lo que complica la investigación. La Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado de Baja California siguen trabajando para esclarecer el ataque y ubicar al responsable.

La falta de seguridad en el lugar y la contratación de la agrupación musical a través de redes sociales han generado preocupación entre los ciudadanos y los artistas de la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui