Conflicto entre Irán y Emiratos Árabes Unidos mantiene a Sol León sin poder salir de Dubái

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- Como te informamos hace unos días en TRIBUNA, la reconocida y polémica influencer Sol León, quien pasó los años más importantes de su vida en Sinaloa, continúa atravesando momentos difíciles atrapada en Dubái, pues el pasado fin de semana se desató el conflicto bélico entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos, lo que ocasionó que varios extranjeros quedaran sin poder salir del país.

¿Cómo se encuentra actualmente Sol León?

La empresaria utilizó nuevamente su perfil de Instagram para compartir que el aeropuerto todavía no opera con normalidad; incluso, como prueba, mostró los edificios que se aprecian desde la recámara de su hotel. Es necesario recordar que la personalidad de internet se hospeda en una zona cercana a The Palm, por lo que le tocó observar desde la ventana los estallidos e incluso captó en cámara tres misiles.

En cuanto a la situación actual, compartió cómo se siente: "De nuevo nos quedamos aquí en la ciudad porque el aeropuerto sigue cerrado o no sé, pero ayer se suponía que salíamos, hoy se suponía que salíamos y no ha sido posible, entonces pues bueno, actitud de ganadora, optimismo, todo está fluyendo", dijo la creadora de contenido intentando darse ánimo. Además, agregó que cada vez se ven más carros en las calles.

Historia de Sol León

Un poco más tarde regresó a la plataforma y ahora se le observa a bordo de un vehículo mientras explica que van a comprar "artículos de primera necesidad". Asimismo, en ese mismo espacio expresó su deseo de que los involucrados lleguen pronto a un acuerdo y cesen las guerras, las cuales, en su opinión, "no son necesarias en el mundo". Afortunadamente, pese a la situación, Sol León y su equipo se encuentran bien de salud.

Una de las últimas historias fue desde el aeropuerto, donde mostró una fila enorme de personas intentando salir de Dubái; en su caso y el de sus acompañantes no tuvieron éxito: "Más de ocho horas de fila hicieron mis bebesitas y no pudimos salir del país", se lamentó la fundadora de Sol Beauty and Care. También recalcó que varios turistas durmieron en el piso y que la espera es cada vez más larga.

