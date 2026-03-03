Horóscopo Chino: Conoce qué es lo que te depara tu signo oriental para este martes 3 de marzo del 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este martes 3 de marzo del 2026, ¿acaso es que este día vendrá para ti abundancia en dinero y amor o será que viene mala suerte?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es un día en el que deberás de tomar importantes decisiones, y comenzarás un proyecto laboral importante, por lo que deberás de mantener ese carisma y liderazgo, cuidando mucho el no ser impulsivo.

Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es un buen momento para resolver asuntos pendientes con eficiencia, a causa de que la energía acelerada puede sentirse demandante, por lo que debes de ser flexible y no aferrarte a una rutina.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Es un buen día para asumir liderazgo, debido a que la energía dinámica estimula competitividad y acción, porque el Ynag en el fuego en tu signo fortalece tu valentía natural.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Es un buen momento para observar y elegir el momento adecuado para actuar, por lo que es importante que no dejes a tus impulsos actuar, sino mantener la calma y analizar antes de responder a cada situación que se presente.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La potencia de la energía en tu signo que está bajo el fuego de Yang, es el catalizador perfecto para que presentes ideas en tu trabajo o negocios, por lo que debes de tener una confianza sobre ti.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es tu día para que personalmente avances en tu relación amorosa y familiar que deseas fortalecer, pero es importante que seas directo y actúes con prudencia, y primero crees una estrategia para este vinculo.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Este día la paciencia será esencial, debido a que la incompatibilidad de tu signo con el Yang en Fuego, sugiere cautela en relaciones y decisiones importantes, por lo que conviene evitar confrontaciones directas.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

El Fuego Yang favorece entusiasmo en proyectos creativos, a causa de que la energía activa del día impulsa decisiones prácticas, y es un buen momento para avanzar con determinación.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

La compatibilidad favorece dinamismo y logros rápidos. El Fuego Yang potencia ingenio y comunicación efectiva. Es un día ideal para negociaciones o lanzamientos. Conviene actuar con claridad estratégica. La jornada promete avances significativos. La creatividad será recompensada

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

La energía favorece organización en medio del movimiento. El Fuego Yang impulsa decisiones firmes. Es un buen momento para asumir responsabilidades importantes. Conviene evitar críticas impulsivas. La jornada puede traer reconocimiento si actúas con precisión

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

La intensidad del día exige claridad y coherencia. El Fuego Yang impulsa acción rápida que debe estar alineada con tus principios. Conviene evitar discusiones innecesarias. Es mejor actuar con firmeza moderada. La jornada puede traer avances si mantienes equilibrio.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La energía del día favorece oportunidades inesperadas. El Fuego Yang impulsa entusiasmo y movimiento. Conviene actuar con prudencia financiera. Es un buen momento para conversaciones importantes. La jornada puede resultar positiva si mantienes claridad emocional.

Fuente: Tribuna del Yaqui