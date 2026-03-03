Horóscopo HOY Mhoni Vidente MARTES 3 de marzo de 2026: Predicciones de la Luna de Sangre

Ciudad de México.- Este martes 3 de marzo de 2026 no será un día cualquiera. La Luna de Sangre iluminará el cielo nocturno durante en Eclipse total de Luna, un fenómeno que en astrología se asocia con cierres de ciclo, revelaciones y decisiones que ya no pueden postergarse. Por eso, los horóscopos de hoy toman un giro especial. El horóscopo de Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, anticipa movimientos intensos en temas de pareja, dinero y trabajo; también señala que esta energía marcará el rumbo de las próximas semanas.

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY martes 3 de marzo de 2026: La fortuna de tu signo zodiacal

Aries

La Luna de Sangre activa asuntos laborales que venías dejando en pausa. El horóscopo de Mhoni Vidente indica que podrías recibir una propuesta inesperada o un cambio de funciones. Es momento de actuar con firmeza y no mostrar dudas.

Tauro

Los horóscopos de hoy marcan decisiones importantes en pareja. Si hay una relación inestable, el eclipse sacará a la luz lo que estaba oculto. También es buen momento para reorganizar finanzas. Una oportunidad de inversión pequeña puede crecer.

Géminis

El horóscopo de Mhoni Vidente señala que esta Luna de Sangre te empuja a poner límites en el trabajo. Cargas responsabilidades que no te corresponden. En temas de salud, es recomendable retomar ejercicio o mejorar hábitos de descanso.

Cáncer

Energía favorable para proyectos creativos. El eclipse te da claridad sobre una meta que parecía lejana. En el amor, alguien se declara o expresa sentimientos pendientes.

Leo

La predicción marca movimientos familiares. Puede surgir una conversación que cambia la dinámica en casa. Este martes 3 de marzo evita discusiones por dinero. Escuchar antes de reaccionar será clave para mantener estabilidad.

Virgo

La comunicación será tu mayor herramienta. La Luna de Sangre favorece negociaciones y acuerdos legales. Según el horóscopo de Mhoni Vidente, una firma o trámite pendiente se desbloquea esta semana.

Libra

Es momento de ajustar gastos y priorizar deudas. Hoy tendrás un llamado de atención en el área financiera. También puede surgir un nuevo ingreso si te atreves a diversificar tus fuentes de dinero.

Escorpio

El eclipse impacta directamente en tu signo, trayendo transformaciones profundas. El horóscopo de Mhoni Vidente sugiere cerrar ciclos emocionales. Una decisión que tomes ahora tendrá efectos de largo plazo. Confía en tu intuición.

Sagitario

La energía de la Luna de Sangre te lleva a reflexionar sobre amistades. Podrías alejarte de alguien que ya no suma. Los horóscopos de Mhoni Vidente recomiendan discreción en proyectos que todavía están en desarrollo.

Capricornio

El ámbito profesional toma fuerza. Aunque debido a tu mala imagen, quizá debas buscar espacio en otras áreas. No temas aceptar retos nuevos, serán clave para tu crecimiento.

Acuario

Viajes, estudios o planes internacionales aparecen marcados por el eclipse. El horóscopo de Mhoni Vidente indica que recibirás noticias del extranjero o una invitación que cambia tu agenda.

Piscis

Esta Luna de Sangre mueve emociones intensas. Habrá revelaciones en pareja o temas económicos compartidos. Es momento de aclarar acuerdos y poner todo en orden para evitar conflictos posteriores.

Fuente: Tribuna del Yaqui