¿Jesús Ochoa, inocente del fraude a la ANDA? Acusan a otro actor de Televisa de robar más de 5mdp

Ciudad de México.- Al parecer el reconocido actor de melodramas mexicano, Jesús Ochoa, estaría cerca de poder limpiar su imagen, ya que se está diciendo que sería inocente del fraude a la ANDA, debido a que se ha acusado a Oscar Morelli Ríos, otro famoso actor de Televisa, y dos elementos de la administración de la asociación de robar más de 5 millones de pesos.

Mientras que Ochoa fue secretario general de la Asociación Nacional de Actores, conocida bajo sus siglas, ANDA, entre el año del 2018 al 2022, se dijo que se cometió un fraude millonario del que fue señalado como responsable. Pero eso o fue todo, pues Cynthia Klitbo, que ocupó un puesto similar en el mismo tiempo, lo acusó públicamente de abuso de poder, favoritismo y malos tratos, asegurando que esto derivó en una ruptura profesional que ella misma ha calificado como irreconciliable.

Pero ahora, la actual titular de la Secretaría del Tesoro, Contabilidad y Finanzas de la asociación, Aleyda Gallardo, acaba de negar que se trate de Ochoa el responsable, sino que sería el hijo de los grandes actores Oscar Morelli y María Eugenia Ríos, que ya cuenta con una denuncia en curso, así como a otras dos personas que colaboraban a nivel administrativo en el organismo: "Es un asunto delicado. No se pueden dar los datos personales. Los otros 2 eran empleados de la ANDA, no actores. Hablamos de un faltante de unos 2 millones y cacho, y otros 2 millones entre los otros 2: Alrededor de 5 millones de pesos".

Ante esto, uno de los miembros de la ANDA, agregó que mientras que Oscar estaba en su puesto "misteriosamente de la noche a la mañana", anunció a sus colegas que se compró una casa en Metepec, Estado de México, y mandó a su hija a estudiar a Francia, dejando en claro que él tuvo acceso a documentos, y Ochoa jamás tuvo que ver con movimientos de dinero: "No tengo un documento firmado donde él (Jesús) haya movido el dinero, ni de dónde podría venir”.

Cynthia Klitbo JAMÁS trabajaría con Jesús Ochoa tras PROBLEMAS en la Asociación Nacional de Actores#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/75870heCSl — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 8, 2025

Por otro lado, Aleyda señaló que durante el tiempo que quién estuvo en la Secretaría del Tesoro y Finanzas durante la administración de Jesús, no presentó una demanda o alguna acusación en su contra de malversación de fondos en contra de este, y por ende se manejará como una difamación, destacando que actualmente el sindicato ya está mejor económicamente: "Cuando llegué a la ANDA tenía muy poco dinero, el 10% de lo que tenemos ahora. Actualmente, estamos en cantidades más amables y amistosas. Además, de pronto, siento que el asunto de los robos que ha habido se denunciaron".

Finalmente, destacó que el actor y miembro del Comité de Fiscalización y Vigilancia de la ANDA, Carlos Speitzer, se metió en problemas por haber declarado su inconformidad con la gestión de Ochoa, y de manera pública haberlo acusarlo de violento, estafador y nepotista: "Él declaró sobre problemas que teníamos con el SAT. Ya tampoco los tenemos, a raíz de mi gestión. En mi periodo como secretario, intenté hacer una rendición de cuentas muy precisa y transparente, y empezó a declinar ese asunto. La declaración que hizo Speitzer fue que se debía, pero ya se pagó".

Es como si yo fuera la titular de la Secretaría de Previsión Social y, de pronto, un doctor opera mal la rodilla. Hay alguna supervisión, pero la responsabilidad es del médico que comete la negligencia, no propiamente de uno", concluyó.

"Por más que me quieran meter a la cárcel, no hay demandas": Jesús Ochoa reacciona a las acusaciones de Carlos Speitzer de haberlo maltratado.uD83DuDE30uD83DuDCAC#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/gQ6ToBhlaQ uD83DuDCF2uD83DuDCBB pic.twitter.com/owUTDo00cC — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui