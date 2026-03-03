Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, preocupa tras mostrarse en un hospital; así se encuentra

Ciudad de México.- Durante la madrugada de este 3 de marzo de 2026, Karina Puente, comunicadora y esposa del polémico influencer Adrián Marcelo, provocó un tremendo susto a sus seguidores tras subir una historia de Instagram en la que se le ve en la cama de un hospital y con una bata clínica. En un inicio únicamente comentó: "Oigan, me caí y terminé aquí", mostrando brevemente parte de la habitación, lo que evidentemente alarmó aún más a sus fieles fans.

Sin embargo, poco después volvió a actualizar la información, siendo igual de breve, pero a diferencia de la publicación anterior, se aprecia a la personalidad de internet usando cabestrillo y reflejando cansancio en el rostro; además, exclamó: "Fue fractura". Cabe destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo qué pudo haber causado la lesión en la joven.

Afortunadamente, todo parece indicar que más allá de la fractura, Karina se encuentra bien; no obstante, ahora lo que comenzó a generar especial interés es que pasan las horas y no se ha pronunciado el exintegrante de La Casa de los Famosos México, situación que volvió a despertar sospechas de un posible divorcio. Recordemos que este rumor surgió a partir de que el comediante subiera una historia con la que, para los usuarios, no quedaron dudas de que el matrimonio no funcionó.

Se trata de una fractura

¿Qué publicó en aquel entonces Adrián Marcelo?

Se trata de una fotografía que compartió en Instagram del pasillo de una casa, acompañada del comentario: "Los cuatro años más infelices de mi vida los viví aquí, nunca se casen, raza". Incluso en plataformas como X (antes Twitter) circula una captura de pantalla del 7 de enero de 2026 de una presunta publicación del regiomontano donde escribió: "Está muy cabrón que soy tan exitoso que me vería muy mal expresándoles lo duro que ha sido para mí, estos meses, en el tema emocional".

Lo más sospechoso del asunto es que, con respecto a la supuesta referencia a una ruptura, borró la historia al poco tiempo, lo que lejos de calmar los rumores reavivó las habladurías. Precisamente, en las últimas semanas Adrián Marcelo ha sido objeto de titulares en internet por diversas opiniones controversiales en la plataforma de Elon Musk; aunque ahora te toca a ti, ¿crees que realmente ya no están juntos?

