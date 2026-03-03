La Cura Fest: Un festival histórico en Hermosillo creado por Carín León; estos artistas estarán presentes

Hermosillo, Sonora.- El rugido del león se dejó escuchar desde Hermosillo hasta España desde que el cantante y compositor sonorense Carín León anunció su primer festival de música, La Cura Fest, que se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo de 2026 en la Expogan Sonora.
La prensa de distintos países de América Latina e incluso Europa están anotados para cubrir el magno evento, pues además del talento de León que ha rebasado fronteras, se suma la presencia de artistas como Alejandro Sanz, que generaron el interés en lugares como la Madre Patria.
El evento promete ser un espectáculo sin precedentes, con una cartelera internacional que incluye a Sanz, Jelly Roll, Kany García, Kevin Kaarl, Midland y Grupo Frontera.
La Cura Fest se realiza como un homenaje a la capital de Sonora y busca fusionar géneros como el country, la música mexicana y el folk americano, ya que como el propio Carín ha mencionado: "mi música no se encasilla en un género, incluso lo que llaman regional por sí solo abarca muchos estilos".
Cabe destacar que es la primera vez que un artista sonorense realiza un festival de esta magnitud y en su ciudad de origen. Dicho evento contará con dos escenarios, incluyendo el Palenque del recinto.
Artistas Confirmados
Sábado 14 de marzo
- Carín León, Alejandro Sanz, Jelly Roll, Kany García, Kevin Kaarl y Midland
Domingo 15 de marzo
- Carín León, Alejandro Sanz, Kany García, Kevin Kaarl, Grupo Frontera, Midland y Bobby Pulido
Dato
- Los boletos ya están a la venta en la página oficial del evento Lacurafest.com con precios que van desde los mil 250 pesos.
La Cura Fest promete ser un evento inolvidable para los amantes de la música en Hermosillo y más allá. ¡No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única!
Detalles clave de La Cura Fest 2026:
- Fechas: 14 y 15 de marzo de 2026.
- Lugar: Palenque y escenario de la ExpoGan
- Venta oficial: Superboletos.com.
Artistas en escenario rodeo
Sábado
- Palomazo norteño
- Jumbo
- Artistas sorpresa
- Kakalo
- Honorables
- Temporal
Domingo
- La Firma
- La Brissa
- Artista sorpresa
- Artista sororesa
- Liberato
- Element
Fuente: Tribuna del Yaqui