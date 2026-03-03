No fue el ELA: Revelan las verdaderas causas de muerte de Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy'

Los Ángeles, Estados Unidos.- A semanas del deceso de Eric Dane, oficiales han revelado las verdaderas causas de muerte del actor de 'Grey's Anatomy', y no fue el ELA

Desgraciadamente, a tan solo unos cuantos meses de haber anunciado que padecía ELA, la familia del reconocido 'Mark Sloan' a través de un comunicado informó que perdió la vida a sus 53 años de edad. Aunque en ese momento no se dijo el motivo por el cual perdió la vida, se pensó que la causa sería su padecimiento neurodegenerativo, sin embargo, a semanas de este lamentable deceso, se ha revelado la verdad.

Ahora, este martes 3 de marzo del 2026, las autoridades forenses de Los Ángeles han determinado la verdadera causa de su fallecimiento, y en el medio People se ha difundido su certificado de defunción, en el que revelan que el actor de Euphoria murió de insuficiencia respiratoria, colocando a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) como la causa subyacente de su muerte, o sea que tuvo que ver, pero no es la real causa.

In loving memory of Eric Dane. ?? pic.twitter.com/ly5158927s — Grey's Anatomy (@GreysABC) February 27, 2026

Como se sabe, a horas de que falleciera Dane, se filtró en Netflix un documental de nombre Famous Last Words: Eric Dane, que se grabó en secreto con el entendimiento de que sólo se lanzaría póstumamente por petición del actor, según los informes. En este único capítulo, Dane se dirigió directamente a sus hijas, dirigiéndose a la cámara y pensando en ellas: "Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial, ¿no?".

Cabe mencionar que

Siempre me conmueven las lecciones de quien está cerca de la muerte.

En resumen: ponte a vivir.

Margina arrepentimientos y preocupaciones.

El pasado ya se fue y el futuro es incierto. Todo es ahora.

Esto de Eric Dane es así:pic.twitter.com/iXDyrUjWa6 — León Krauze (@LeonKrauze) February 21, 2026

