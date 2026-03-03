Pascacio López desmiente a Vanessa Bauche por su aparente triunfo legal por violencia y acoso

Ciudad de México.- El polémico actor de melodramas mexicano, Pascacio López, está dando de que hablar, debido a que en una entrevista acaba de desmentir a Vanessa Bauche, siendo muy contundente al momento de asegurar que no es culpable de nada, por lo que negó su sentencia a prisión, como lo dijo ella, por su aparente triunfo legal al haberlo acusado de cometer violencia de género y acoso sexual en su contra.

En el año del 2020, Vanessa confirmó que interpuso una demanda penal en contra de Pascacio ante la Fiscalía de la Mujer en Jalisco, en la que lo acusó de violencia de género, acoso sexual, hostigamiento y calumnias en su contra mientras que trabajaban juntos en la serie Guerra de Vecinos. Hace un par de días, Bauche celebró que presuntamente un actor fue condenado a prisión a causa de estos delitos, afirmando que ganó.

Pero en una reciente entrevista, Pascacio ha dejado en claro que no es verdad, que presenta muchas inconsistencias en su caso, y que la sentencia no es firma porque "está en apelación", afirmando que no irá a la cárcel y la actriz solo "dice mentiras y usa los medios para linchar": "Ella, por la vía civil, demandó por 8,5 millones de pesos por daño moral, que, según, dejó de percibir porque ya no la contrataron. Debió presentar una prueba psicológica, realizada por un perito, que acredite que sí está afectada, pero la jueza la rechazó porque no cumplía con los requisitos legales".

Ante esto, destacó que desgraciadamente, pese a que esa juez dijo que no cumplía con los requisitos legales, poco después cambió de opinión y le dictó sentencia por el daño moral del que lo acusa, que es el documento que mostró en su cuenta de Instagram, pero que no es verdad al 100 por ciento: "Nosotros, en este caso, interpusimos una apelación. En noviembre pasado se dictó una sentencia resolutiva que revoca la que ahora Vanessa mostró en los medios".

¡Vanessa Bauche celebra SENTENCIA por V10L3NC14 de GÉNERO contra Pascacio 'N'! ¿Qué opinas sobre seste momento?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/ik95aHBXHm — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 26, 2026

De la misma manera, Pascacio afirma que Vanessa no le pudo demostrar a las autoridades correspondientes de su caso, la credibilidad de su caso y de su palabra, por lo que en realidad no han declarado que ella tenga como probar los hecho y por ello es que no irá a prisión: "Los magistrados determinaron que no hay ningún elemento probatorio para acreditar la acción, por lo que no se le dará ningún peso y no existe daño moral. Deberían preguntarle a ella directamente sobre esa sentencia revocada, a ver qué dice".

El delito del que me acusa no es acoso, sino un delito en contra de la dignidad de las personas. Está contemplado en el Artículo 202 bis, del Código Penal del estado de Jalisco (donde habría ocurrido el ilícito). Donde dice que quien resulte culpable del delito contra la dignidad de las personas será sancionado con 50 a 100 días de multa o de 30 a 100 días de trabajo comunitario. En caso de reincidencia, se le impondrá al responsable de 1 a 3 años de prisión", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui