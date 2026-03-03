¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Avance para este martes 3 de marzo del 2026

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los rojos y los azules, debido a que se ha visto que ambos equipos estarían muy presionados para ganar, y según los spoilers de este martes 3 de marzo del 2026, ya se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, también una nueva Ventaja con el token que cambiaría reglas del juego.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los rojos van a pasar por un momento de mucha incertidumbre y tensión en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que podrían perder su buena racha, y las tensiones entre los mismos elementos de su equipo habrá problemas, debido a que se dice que Mario 'El Mono' Osuna y el Humberto Noriega, van a tener una fuerte pelea y se gritarán e insultarán.

Aunque no se sabe en concreto quién se llevaría este nuevo premio llamado Token, en esta semana 23, que podría dar una importante ventaja a en el Duelo de Eliminación o Serie por la Supervivencia, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a quedarse con esta presea, y que sería para una Evelyn Guijarro o tal vez una Katia Gallegos, aunque afirman que en caso de estar en los rojos sería de Mati Álvarez o Paulette Gallardo.

Ganarle a los mejores siempre te hace crecer, y la Dorch anda con todo. #ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Con respecto a la Batalla Colosal se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será especial porque ya están más cerca de la gran final, incluso se cree que podría ser un paseo por las alturas sobre las hermosas playas de Punta Cana. Al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente para el azul, que lidera Koke Guerrero, lo que significa que el día de competencia se pintaría completamente de azul, contrario el pasado lunes 23 de febrero.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los rojos ganen y sigan con su buena racha.

Fuente: Tribuna del Yaqui