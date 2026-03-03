Sylvia Pasquel estalla y arremete en contra de reporteros de 'Venga la Alegría' por este motivo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Sylvia Pasquel, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente estalló molesta en plena entrevista, por lo que no dudo en arremeter en contra de reporteros, tanto de Venga la Alegría como de otros medios de comunicación, a causa del fuerte motivo de que ya está harta de tantas críticas y ataques a su familia desde la muerte de Silvia Pinal.

Durante su presencia en el Teatro Xola Julio Prieto, al ser la madrina del estreno del monólogo, El ángel de Varsovia, Sylvia fue rodeada por TV Azteca, Telemundo y otros medios, que le cuestionaron sobre el aparente nuevo romance que tienen sus hermanos, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, a lo que ella dijo que no sabía, pero si era así que le daba gusto que sean felices con alguien: "Qué bueno, ya le hacía falta, ya se estaba quedando. Qué bueno, me da mucho gusto, por todos, si tienen pareja, qué bueno, me da gusto, que sean felices".

Ante este, se le cuestionó a la actriz de Los Ricos También Lloran si cree que está soltera y muchas otras artistas, por el hecho de que a los hombres les aterren las mujeres empoderadas, ella señaló que sí, que era muy evidente, porque la mujer empoderada suele ser la soltera: "Cualquier mujer empoderada, ve, todas estamos solas, todas las empoderadas no tenemos novio, precisamente porque, como mujer empoderada, a los hombres les da miedo; yo he declarado muchas veces que sí, me gustaría tener una persona que sea mi compañero, un hombre realizado y feliz".

#EXCLUSIVA | uD83DuDC40“Es muy atractivo ser famoso”: Sylvia Pasquel habla de Efigenia Ramos, amiga de su mamá Silvia Pinal, y señala que si alguien hizo algo incorrecto, con el tiempo saldrá a la luz, además de que del testamento no se puede quedar nada.uD83DuDCC4 #TodoParaLaMujer con Ernesto… pic.twitter.com/WL8whClUEJ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 27, 2026

Con respecto a porque no estuvo presente en el cumpleaños de la intérprete de Reina de Corazones, declaró que no es que despreciara a su hermana, sino que estaba trabajando fuera de México: "No estaba yo en México, estaba yo trabajando con Alberto, me trae chambeando para la quincena, para darle para el gasto". Dado a las especulaciones de nueva enemistad, estalló molesta por este motivo: "Ay ya dejen de estar metiendo chismes e inventando cosas, ocúpense en otra cosa más creativa".

Finalmente, declaró que ya están comenzando a preparar todo para la ceremonia de premiación en honor a su madre, destacando que ya tienen la gran parte de todo lo que se va a necesitar para este evento, afirmando que se siente bien y considera que será muy padre: "Ya vamos, ahorita ya tenemos todos los premios y todo lo que vamos a poner ahí, ahorita ya tenemos apartado, para empezar, son muchas cosas, pero sí, está padre".

Sylvia Pasquel pide alto a los chismes sobre su familia y aclara la razón por la cual no estuvo en el cumpleaños familiar. uD83DuDCA5uD83DuDC40#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

.uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVOhttp://bit.ly/VivoVLA pic.twitter.com/gWZWjoduxt — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui