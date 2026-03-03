¿Te preocupa el bienestar de tu mascota? Estos síntomas serían una alerta de moquillo en tu can

Ciudad de México.- Si es que te preocupa el bienestar de tu mascota físicamente, y deseas asegurarte que su salud esté en optimas condiciones, aquí te presentamos síntomas de una alerta de moquillo en tu can, por los que deberías de ir a un veterinario y realizarle las pruebas requeridas para confirmar el diagnostico y posiblemente salvarle la vida.

Hoy en día, las mascotas no son solo un perro o un gato que cuida de la casa, sino que es un miembro más de la familia, y día con día salen más estudios sobre las diferentes enfermedades que afectan a tu perro, además de maneras de optimizar su salud, no solo con las vacunas, sino en base a alimentación y estímulos mentales y físicos para poder darle una mejor calidad de vida, que podría alargarla más allá de la media. En esta ocasión, se verá como se puede identificar y prevenir el moquillo.

¿Qué es el moquillo?

Es una enfermedad viral que por desgracia es altamente contagiosa y tiene una de las mayores tazas de mortalidad, que suele afectar especialmente a cachorros y animales no vacunados, aunque también a adultos ya vacunados en caso de un contacto directo con fluidos, y que ataca los sistemas respiratorio, gastrointestinal y nervioso. Se transmite por el aire y contacto directo y puede tratarse con antibióticos de ser detectada a tiempo.

Cuáles son los síntomas del moquillo

Secreciones: De los ojos y las fosas nasales sale una secreción verdosa parecida al moco.

De los ojos y las fosas nasales sale una secreción verdosa parecida al moco. Respiratorias: Estornudos y tos seca o productiva.

Estornudos y tos seca o productiva. Fiebre y letargo: Fiebre intermitente, apatía y pérdida de apetito.

Fiebre intermitente, apatía y pérdida de apetito. Vómitos y diarrea grave: El can no puede retener alimentación o agua.

El can no puede retener alimentación o agua. Hiperqueratosis: Es cuando las almohadillas de las patas y la nariz del perro, presentan un engrosamiento y endurecimiento.

Es cuando las almohadillas de las patas y la nariz del perro, presentan un engrosamiento y endurecimiento. Neurológico: El animal empieza a presentar tics musculares involuntarios, caminar en círculos, convulsiones, parálisis o ceguera.

¿Cómo prevenir el moquillo?

Como tal, no hay una manera concreta de evitar que tu can nunca tenga algún contacto con esta terrible enfermedad, que es altamente mortal, pero, a lo largo de los años se ha comprobado que hay una mayor eficacia en prevención si se le vacuna en la etapa de cachorro y anualmente se consulta con un veterinario para refuerzos, además de una limpieza desinfectante al menos dos veces por semana, en el área de tu perro y paseos controlados en áreas limpias.

Fuente: Tribuna del Yaqui