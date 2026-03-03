¡Síguenos!
¿Te preocupa el bienestar de tu mascota? Estos síntomas serían una alerta de moquillo en tu can

Si te preocupa el bienestar de tu mascota, aquí te presentamos síntomas que son una alerta de moquillo para que lleves a tu can al veterinario

Conoce cómo identificar si tu mascota tiene moquillo Foto: Internet

Ciudad de México.- Si es que te preocupa el bienestar de tu mascota físicamente, y deseas asegurarte que su salud esté en optimas condiciones, aquí te presentamos síntomas de una alerta de moquillo en tu can, por los que deberías de ir a un veterinario y realizarle las pruebas requeridas para confirmar el diagnostico y posiblemente salvarle la vida.

Hoy en día, las mascotas no son solo un perro o un gato que cuida de la casa, sino que es un miembro más de la familia, y día con día salen más estudios sobre las diferentes enfermedades que afectan a tu perro, además de maneras de optimizar su salud, no solo con las vacunas, sino en base a alimentación y estímulos mentales y físicos para poder darle una mejor calidad de vida, que podría alargarla más allá de la media. En esta ocasión, se verá como se puede identificar y prevenir el moquillo. 

¿Qué es el moquillo?

Es una enfermedad viral que por desgracia es altamente contagiosa y tiene una de las mayores tazas de mortalidad, que suele afectar especialmente a cachorros y animales no vacunados, aunque también a adultos ya vacunados en caso de un contacto directo con fluidos, y que ataca los sistemas respiratorio, gastrointestinal y nervioso. Se transmite por el aire y contacto directo y puede tratarse con antibióticos de ser detectada a tiempo.

Cuáles son los síntomas del moquillo

  • Secreciones: De los ojos y las fosas nasales sale una secreción verdosa parecida al moco.
  • Respiratorias: Estornudos y tos seca o productiva.
  • Fiebre y letargo: Fiebre intermitente, apatía y pérdida de apetito.
  • Vómitos y diarrea grave: El can no puede retener alimentación o agua.
  • Hiperqueratosis: Es cuando las almohadillas de las patas y la nariz del perro, presentan un engrosamiento y endurecimiento.
  • Neurológico: El animal empieza a presentar tics musculares involuntarios, caminar en círculos, convulsiones, parálisis o ceguera.

¿Cómo prevenir el moquillo? 

Como tal, no hay una manera concreta de evitar que tu can nunca tenga algún contacto con esta terrible enfermedad, que es altamente mortal, pero, a lo largo de los años se ha comprobado que hay una mayor eficacia en prevención si se le vacuna en la etapa de cachorro y anualmente se consulta con un veterinario para refuerzos, además de una limpieza desinfectante al menos dos veces por semana, en el área de tu perro y paseos controlados en áreas limpias. 

Fuente: Tribuna del Yaqui

