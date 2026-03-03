VIDEO: Maestra se vuelve viral por pedir frases mexicanas a niños de primaria al pasar lista

Ciudad de México.- Una profesora de educación primaria captó la atención de millones de usuarios en la plataforma TikTok al proponer una dinámica diferente para arrancar su jornada matutina. En lugar de responder "presente", la palabra tradicional al escuchar sus nombres en el pase de lista, los estudiantes debían contestar usando una expresión o sonido recurrente de la cultura popular mexicana.

El momento fue grabado desde el escritorio y compartido en las redes, donde despertó todo tipo de reacciones. El video se observa cómo cada niño utiliza su creatividad para cumplir con la petición de la profesora. El resultado fue un recorrido sonoro por las calles, los mercados, los hogares del país y videos virales de Internet. A través de este ejercicio, el grupo demostró una gran capacidad de observación sobre su entorno social.

Las frases que dijeron los alumnos en el salón de clases:

¿Quién me jaló mi pelo?

Tamales y atole

¡El Gaaaas!

¡Viva México!

¿Cuántos tacos va a querer, güero?

Gas bienestar, gas bienestar

Cuando tengas hijos, te vas a acordar de mí

Ponte a trabajar o te doy una chancliza

Si lo encuentro ¿Qué te hago?

Mijo, vete por la coca con Doña Lupe

¡Adriana, salte!

Cuando tengas hijos me vas a entender

¡Basuraaa!

Voy a querer cinco de pastor

Para la tristeza, unos buenos taquitos al pastor

Un niño imitó la alerta sísmica

Se compran, colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que venda

Un bolillo p'al susto

La iniciativa fomentada por la docente provocó sonrisas entre los asistentes, además de funcionar como un muestrario de las costumbres orales que distinguen el día a día en el territorio nacional. Los gritos de los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, los regaños recurrentes de las familias, los audios virales de internet y las invitaciones de los taqueros demostraron conformar un patrimonio verbal muy arraigado.

Los más pequeños aprenden estas expresiones y las reproducen con total naturalidad. El perfil de la educadora, cuyo nombre de usuaria es @lamissmaria_, recibió una gran cantidad de comentarios variados. Una buena parte de las respuestas celebraban esta manera de iniciar las actividades escolares, destacando el humor de los menores. Por otro lado, un sector de los internautas aportó una perspectiva distinta sobre lo ocurrido.

Señalaron que los gestos realizados por la maestra ante ciertas respuestas generaban un ambiente extraño. Varios usuarios mencionaron que los niños más tímidos o introvertidos podrían sentirse intimidados por tener que hablar frente a todos. Al final, el video retrata las distintas formas de interacción que surgen en un aula contemporánea y el debate que se genera en las plataformas digitales.

Fuente: Tribuna del Yaqui