VIDEO: Selena Gomez besa los pies sucios a Benny Blanco en pódcast y las redes estallan: "Desagradable"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida cantante y actriz estadounidense, Selena Gomez, de nueva cuenta está causando furor en redes sociales, debido a que se ha viralizado video de la estrella de raíces mexicanas, al besarle los pies sucios al polémico productor musical, Benny Blanco, por el cual varios de sus fans estallaron en su contra, tachándola de ser "desagradable" por esto.

En los últimos días, el nombre de productor musical de temas como I warned Myself, ha estado dando de que hablar, a causa de que en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, se viralizó un video en el que aparece con sus pies descalzos completamente manchados de suciedad, contratando de una manera muy evidente con su blanca test, por lo que lo acusaron de "no bañarse en días", y de ser un hombre muy "sucio".

A tal llegó el grado del escándalo, que se comenzó a decir que él y la actriz de Los Hechiceros de Wacerly Place estaban teniendo problemas con la intimidad, a causa de que ninguno de los dos cuidaba bien de su higiene personal, por lo que era complicado el tenerla. Ahora, al parecer Selena está muy dispuesta a dejar en claro que esto no es verdad, pues durante el pódcast en el que participa su esposo, Friends Keep Secrets, apareció a su lado y besando uno de sus pies.

uD83EuDD70 Selena Gomez says can't believe she & Taylor Swift both found "good dudes" while on the "Friends Keep Secrets" podcast. pic.twitter.com/2ZjxzhboJh — TMZ (@TMZ) March 3, 2026

Como en la pasada emisión, Blanco estaba descalzo, ni siquiera usaba calcetín, y de nueva cuenta se veían sus pies cubiertos por tierra y polvo, sin embargo, en esta ocasión Selena lo acompañaba, la cual hablar sobre su amistad con Taylor Swift, ciertos proyectos y demás, de la nada, solo se inclinó y dejó un beso en la cima de los dedos del productor musical, causando una gran repulsión en fans.

Ante esto, le llovieron mensajes a la intérprete de Look At Her Now, de que: "Estoy tan avergonzado por ella", y que debía de alejarse de Benny de inmediato: "Selena... levántate de una pu.. vez", y que no había hombre en el mundo que valiera la pena el hacer eso, afirmando que "eso es tan desagradable". Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado a esta polémica tan intensa.

Selena Gomez, hijyenine yönelik elestirilerin ardindan Benny Blanco'nun yeni podcast'inde ayaklarini öperek tartismalara yol açti. pic.twitter.com/1C3dET9ZHS — RUSEN || Press (@RusenPress) March 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui