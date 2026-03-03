VIDEO: Susana Zabaleta lanza dura crítica a Sergio Mayer por unirse a 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- La decisión de Sergio Mayer de pausar sus responsabilidades en la Cámara de Diputados para unirse al reality show La Casa de los Famosos, en la cadena Telemundo, está generado diversas reacciones en la opinión pública. Entre las voces más firmes se encuentra la de la reconocida actriz y cantante Susana Zabaleta, quien compartió su postura sobre la gran responsabilidad que conlleva asumir un cargo de representación gubernamental.

Durante su declaración en un video, Zabaleta reflexiona sobre el peso ético de abandonar una curul parlamentaria para participar en proyectos de mero entretenimiento. La intérprete manifestó su incredulidad y decepción, señalando que la ciudadanía no puede pasar por alto estas acciones. "No podemos hacer como si no nos doliera muchísimo que alguien que se contrató de diputado esté en La Casa de los Famosos, no podemos hacer eso", comentó la artista.

Asimismo, remarcó el inmenso valor del voto ciudadano y la confianza depositada en quienes legislan. Para la cantante, el servicio público demanda un compromiso inquebrantable, el cual se ve vulnerado cuando un representante le da preferencia a un programa de televisión. La intérprete señaló que la ausencia de Mayer se da en medio del delicado panorama que atraviesa México, por los recientes eventos de inseguridad ocurridos en el estado de Jalisco.

En dicho lugar se reportó la muerte de 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Desde la perspectiva de Zabaleta, resulta incomprensible que un legislador decida alejarse de sus funciones constitucionales en momentos tan sensibles para la nación. El país, sugiere la actriz, requiere servidores enfocados por completo en sus labores, capaces de atender asuntos de seguridad y bienestar social, dejando de lado la búsqueda de exposición frente a las cámaras.

Mientras Zabaleta se lanza contra Sergio, el propio legislador ha comenzado a cuestionar su elección desde el interior de la casa de Telemundo. Ante sus compañeros, el exintegrante del grupo Garibaldi reconoció sentir arrepentimiento por haber dejado sus deberes en el Congreso. Confesó en una charla que el formato del programa no aporta valor real a los espectadores, admitiendo que le están dando "basura" a la audiencia.

Morena sanciona a Mayer

A la par de las declaraciones de Susana Zabaleta y las confesiones del participante, Morena tomó medidas disciplinarias. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó suspender los derechos políticos de Mayer. La instancia argumentó que su solicitud de licencia indefinida, tramitada a mediados de febrero de 2026, causó confusión respecto a los principios de la agrupación y proyectó una imagen negativa ante la sociedad.

El abandono temporal de sus tareas legislativas no pasó desapercibido para sus compañeros ni para ciudadanas como Susana Zabaleta, quienes exigen total coherencia a las personas que ocupan puestos en el gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui