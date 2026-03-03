Yuri defiende a Carmen Salinas de terribles acusaciones; recuerda cuando la llamaron "narcosatánica"

Ciudad de México.- La reconocida cantante veracruzana, Yuri, acaba de brindar una entrevista para Sale el Sol, en el que no dudo en criticar a los que acusan sin pruebas, y defender contundentemente la inocencia de la fallecida actriz y política mexicana, Carmen Salinas, de las terribles acusaciones en su contra, y recuerda cuando ella estuvo en su lugar, y la llamaron "narcosatánica".

Hace un par de días, se comenzó a hacer viral el fragmento del más reciente capítulo del pódcast Penitencia, creador por Saskia Niño de Rivera, en el que uno de los expresidiarios que entrevista, acusó a la fallecida actriz de melodramas como Mi Corazón Es Tuyo, de comprar bebés y niños para supuestos sacrificios satánicos. Desde ese momento, varios han salido a defender a Carmen, asegurando que es "injusto" que hagan este tipo de cosas cuando no se puede defender.

Ahora, fue el turno de Yuri de salir a dar su opinión, afirmando que ella ha estado del lado del juicio, solo porque a alguien se le ocurrió acusarla junto a Lucía Méndez de estar involucrada con el narcotráfico y hacer rituales satánicos, y que Pedro Torres las ayudó a probar su inocencia con investigación: "Se dicen tantas cosas, a mi y a Lucía Méndez nos decían que éramos narcosatánicas, ay por favor, y tuvo que ir Pedro Torres a la cárcel a entrevistarnos, porque gracias a él, nos libró de esto, porque nos veían bien feo, porque se les antoja hablar de gente famosa".

De la misma manera, recriminó que además de que hayan involucrado a la actriz de Hombre En Llamas a varios años de su fallecimiento, destacando que deberían de presentar las pruebas pertinentes para poder hablar con esa ligereza de la situación tan polémica: "No podemos hablar de nadie porque no tenemos pruebas, cuando las pruebas existen, ahí cambia la cosa, ya es diferente, y aún así no podemos juzgar, porque no somos jueces. Pero a ver, enséñame las pruebas, la señora ya no está para defenderse, no se vale".

Finalmente, señaló que no deberían de creer nada de lo presentado en el pódcast, porque son personas que no tienen valores y que han hecho algo malo para estar detrás de las rejas, y menos después de que muchos conocieron a Carmen de cerca y vieron la bondad en ella: "Eso es de gente de pocos principios, cómo voy a creer en algo de un reo, ¿porqué está en la cárcel, por buena persona? no, entonces cómo yo voy a creer en alguien que está en la cárcel, que de seguro hizo nada. No crean nada

Yuri DEFIENDE a Carmen Salinas de las ACUSACIONES sobre supuestos RITUALES con niños.

Fuente: Tribuna del Yaqui