¿Abandona el reality? Informan a Curvy Zelma muerte de su padre en vivo de 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Curvu Zelma, desgraciadamente está pasando por uno de los momentos más dolorosos de su vida, vistiéndose de un triste luto, debido a que en pleno programa en vivo de La Casa de los Famosos le han tenido que dar la trágica noticia de la muerte de su padre, solo unas horas antes de la noche de eliminación, ¿acaso decide abandonar el reality de Telemundo?

La mañana de este lunes 30 de marzo del 2026, se informó en las redes sociales de Sale el Sol que el empresario mexicano, don Abrahm Cherem Kanan, quien era padre de una de sus colaboradoras y de Curvy, había fallecido a los 72 años este mismo día, enviando sus condolencias a toda la familia. Inmediatamente, esta información causó una gran conmoción entre los millones de espectadores de La Casa de los Famosos, pues se comenzó a pensar que podría elegir abandonar por este motivo.

Ahora, a un par de horas de salir la información en Imagen TV y se reveló que Zelma ya fue informada y que estaba en revisión "tanto el médico como la psicóloga", a causa de que "comenzó a sentirse mal, con falta de aire, y pidió hablar con su hermana" y a través de la cuenta de Instagram de a presentadora, su hermana, Linda Cherem, salió a dar un comunicado en el que deja en claro que se agradecen las condolencias y que "como familia, le pedimos a Zelma que continúe dentro del programa, siguiendo el curso natural del concurso", por lo que sí "permanecerá en la Casa".

Actualmente, en cuentas de X, antes conocido como Twitter, especializados en epectáculos, han filtrado videos del momento en que Zelma Cherem, nombre real de Curvy, le informa primero a Laura Zapata esta noticia tan trágica entre lágrimas y le pide una oración por su progenitor, mientras que la actriz la abraza con fuerza y le aconseja: "Dile cuánto lo quisiste, dale las gracias porque te dio la vida, dale las gracias porque estuvo contigo el tiempo que haya sido, mi vida... mi cielo, mi amor, preciosa, te amo, te amo", expresó Laura.

Tras esto, la expresentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, declaró que desafortunadamente, el consumo de sustancias nocivas fue lo que acabó a su padre, confesando que su fallecimiento fue a causa de un infarto al corazón y que hacía unos días, le habían amputado la pierna que aún le quedaba: "Le cortaron las dos piernas; él ya no tenía una pierna, le cortaron la otra pierna, se fue sin piernas y le dio un infarto hoy, se lo acabaron las drogas y el alcohol". Ante esto, la villana de María la del Barrio, le externó: "Despídelo, despídelo, acuérdate de las cosas bellas, acuérdate de las cosas lindas, que Dios lo reciba en su Santa Gloria".

? CURVY ZELMA ya fue informada del fallecimiento de su padre ?



Es la primera vez que un habitante del reality enfrenta la pérdida de un familiar cercano durante su participación.



La propia Curvy reveló que su padre murió a causa de un infarto y que, días antes, le habían… pic.twitter.com/KhFE11kegk — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui