Drama en la Corona: Por nexos con Jeffrey Epstein le quitan honorable título a ex del expríncipe Andrés

Londres, Inglaterra.- De nueva cuenta se ha desatado otro drama en la Corona, debido a que recientemente se ha informado que la reconocida exroyal, Sarah Ferguson, conocida mayormente por ser la exesposa del expríncipe Andrés, desgraciadamente fue despojada del honorable título que le fue otorgado por la localidad de York en Ingalterra, debido a los recientes documentos que salieron de su conexión con Jeffrey Epstein, y su red de tráfico.

Como se recordará, Sarah durante casi cuatro décadas fue conocida como la Duquesa de York, la cual ha dejado de usar ese título desde el 17 de octubre de 2025, tras la decisión del Andrew Mountbatten-Windsor, su exesposo y padre de sus dos hijas, de renunciar al uso de sus honores reales. Esto a causa de que han salido a la luz diferentes documentos, fotos y hasta correos electrónicos de la pareja con Epstein, lo cual llevó a tomas de medidas drásticas por parte de la Corona británica para alejarse de todo este escándalo, siendo uno de estas, deslindarse de ambos.

Pero ahora, se ha informado que Sarah ha recibido un duro golpe, y no por parte del Rey Carlos III o por parte de lo que es la Realeza británica, sino por parte del Reino Unido en su totalidad, ya que fue despojada de su título como la Ciudadana Honoraria de York, al igual que Andrés, a causa de estos nexos con Epstein. Según los informes, la decisión fue tomada por autoridades de la mencionada localidad, incluso se dice que todos estuvieron de acuerdo y no hubo objeción debido a que "consideraron que mantener este reconocimiento resultaba incompatible con las revelaciones recientes sobre sus vínculos con Epstein".

Sarah con Andrés y Epstein. Internet

Cabe recordar que este importante reconocimiento le fue otorgado en el año de 1987, justo después de haber llegado al altar con Andrés y haber recibido por parte de la Reina Isabel II su título de la duquesa de York, permaneciendo incluso después de que se separó del tío del Príncipe Harry, el cual perdió este reconocimiento desde el año del 2022, cuando estalló su escándalo con Epstein y su víctima, Virginia Guiffre.

Esta no es la única distinción que le fue retirada, sino que también varias organizaciones benéficas cortaron vínculos con ella y su fundación, Sarah's Trust, incluso hace poco empleó sus redes sociales para anunciar su cierre, después de varias semanas de presión mediática por esta situación.

Sarah y Andrés obtuvieron el reconocimiento juntos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui