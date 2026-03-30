¿'El Divo' sale de 'La Casa de los Famosos? Él sería el sexto eliminado, según las encuestas

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el público de La Casa de los Famosos ya ha tomado una contundente decisión, pues a tan solo unas horas de la gala de eliminación, se ha estado diciendo que ya se conocería quién sería el sexto eliminado del tan polémico reality show de Telemundo, mediante informes de las encuestas de Vaya Vaya, ¿acaso será que 'El Divo' se irá del proyecto?

El pasado miércoles 25 de marzo de este 2026, se realizó la sexta gala de nominación, en la que los todos los habitantes restantes del reality show de 24 horas, pasaron al confesionario para repartir sus puntos entre tres de sus compañeros para dejarlos en riesgo de eliminación. En esta ocasión, resultaron en siete nominados: Caeli, Laura Zapata, El Divo, Fabio Agostini, Stefano y Jailyne.

Pese a que siete fueron seleccionados para estar en placa de nominados, este lunes 30 de marzo solo irán seis, debido a que uno de ellos ya se encuentra fuera de la placa y no va a enfrentarse al juicio del público en el sum, debido a que la carta de la salvación otorga a quién la posea el sacar a uno de sus colegas de esta situación que aterra a todos, fue ganada por Kenny, el cual decidió sacar del peligro a Caeli.

Tras saberse los famosos en riesgo, se han realizado una serie de encuestas para conocer a quién de los cuatro en placa se les está dando el voto de salvación. Según lo obtenido por la cuenta de Facebook de Vaya Vaya, las votaciones hasta el momento: tienen Zapata en el primer lugar con el 34 por ciento, a Zelma en el segundo con el 32 por ciento, en tercero está Fabio con el 13 por ciento, en cuarto está el ex de Niurka Marcos con el 8 por ciento, en quinto Stefano con el 7 por ciento, y en último, que la hace la posible eliminada, se encuentra Jailyne con el seis por ciento.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, pues los domingo se vuelven a abrir las votaciones y los posicionamientos definen gran parte del resultado final, ya que el público en base a las respuestas deciden si darle votos extras a sus favoritos, o le dan la oportunidad a alguien más, cómo ha sucedido en varias ocasiones, pues en caso como el de Lupita Jones y Sergio Mayer, no eran candidatos a salir, pues en encuestas de redes eran de los más votados, pero terminaron por resultar ser los eliminados.

Fuente: Tribuna del Yaqui