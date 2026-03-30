Exatleta de 'Exatlón México' lanza mensaje contra Pame Verdirame tras acusarla de robarle a Heliud Pulido

Ciudad de México.- La reconocida exatleta del Exatlón México y olímpica, Sofía Arroyo, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que en sus redes sociales acaba de lanzar un mensaje contundente en contra de su colega, la futbolista mexicana, Pame Verdirama, después de que esta la acusara de robarle a su novio y padre de su primera hija, Heliud Pulido. Los tres atletas fueron parte del equipo rojo.

Como se recordará, el pasado martes 30 de diciembre del 2025, Pamela a través de sus historias de Instagram compartió que Heliud le fue infiel y hasta habría acusado a Sofía de ser la tercera en discordia. Ante esto, la atleta olímpica, que formó parte del reality deportivo de TV Azteca, dejó un mensaje contundente para negar rotundamente el que ella tuviera algo que ver con una separación amorosa, porque no forma parte de sus valores.

Por su parte, el denominado 'Black Panter' se ha mantenido en silencio, que aún hasta este momento ha decidido no decir absolutamente nada, compartiendo que sigue siendo un padre presente para su nena, Rafaela Pulido Verdirame. Pero, en medio de su pacífico momento, Pamela ha decidido volver a hablar al respecto y a través de un video de su cuenta de TikTok, la futbolista declaró que ella desde el momento en que su relación con Heliud dio como resultado a su pequeña hija se prometió siempre ser una familia.

Triangulo Amoroso Heliud Le fue infiel a Pamela Con Sofia pic.twitter.com/LLWHuSyIJj — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) December 31, 2025

Verdirame declaró que para ella, desde que tuvo entre sus brazos a su pequeña, su principal objetivo se volvió su felicidad y por supuesto, ella quería luchar por su familia, en especial porque ella seguía enamorada, porque nunca fue su decisión y estaba muy enojada, que no entendía nada y hasta le rogó para que se quedara con ella: "Éramos una familia y yo le pedía que fuéramos a terapia que lucháramos por nuestra hija, por nuestra familia y él me dijo: 'no, yo ya no tengo nada que luchar', ya después entendí que había otra razón que había otros motivos".

Ante esta situación, Sofía a través de una historia en su cuenta de Instagram, subió un mensaje en el que afirma que todo lo que se sube en redes sociales tienen consecuencias severas, y que se debe de entender el hecho de que el chisme solo daña, aunque se disfrace de paz: "Subir contenido tiene responsabilidades y consecuencias. No todo es 'chisme' ni todo lo que se disfraza de paz es verdad. Entenderlo también es alfabetización mediática".

Sofía respondería a Pame. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui