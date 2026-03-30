Florinda Meza responde contundente a Carlos Villagrán tras exponer su romance en 'El Chavo del 8'

Ciudad de México.- La reconocida y polémica actriz mexicana, Florinda Meza, está en el centro del escándalo, a causa de que en una entrevista en el aeropuerto para varios medios de comunicación, dio una contundente respuesta, para negar las declaraciones de Carlos Villagrán, mayormente conocido como 'Quico', con respecto a que tuvieron un romance prohibido cuando estuvieron trabajando juntos en El Chavo del 8.

Desde que salió la serie, Chespirito: Sin Querer Queriendo, el nombre de Florinda ha estado constantemente en el ojo del huracán y bajó críticas severas en la que la tachan de "robamaridos", pues en dicho proyecto se dio a entender que Roberto Gómez Bolaños dejó a su esposa de más de 20 años, con la que tenía siete hijos, Graciela Fernández, para poder comenzar una relación con Meza.

Hace unos días, salió a la luz la entrevista que le hizo El Escorpión Dorado a Carlos para su canal de YouTube, en la que el actor de Televisa aseguró que la mujer que dio vida a 'Doña Florinda' fue la que dio pie a lo coqueteos y a una relación: "Fueron varios días juntos, pero le sacaba mucho porque, primero, no me gustaba nada, absolutamente nada, pero ella sí se clavó gacho conmigo". Ante esto, señaló que él no la aguantaba y le pidió a Roberto ayuda para quitársela de encima.

Ahora, ante las cámaras de Imagen TV, Florinda dejó en claro que ella no va a tomarle importancia a las falsas declaraciones de la gente, menos si es alguien que solo quiere sobresalir usando su nombre, afirmando que solo ella y Dios saben lo que verdaderamente ha pasado en toda su vida: "Cuando la gente necesita recargarse en alguien, lo hacen, eso es obvio. Mi vida es mi vida y solamente yo, bueno también Dios, Dios y yo sabemos lo que es mi vida".

Finalmente, ya un poco más visiblemente afectada, Florinda declaró que ella de preferir algo, sería que dejaran de hablar de ella, pero que en ocasiones la gente famosa queda desprotegida en ese aspecto y no le queda de otra: "Yo prefiero qué, ¿Qué quieren que diga?, ¿les gustaría que alguien hablara así de su hermana, su madre, de su abuela, de su tía?… a veces está uno muy desprotegido, la verdad".

Florinda Meza no se queda callada y explota ante las declaraciones de Carlos Villagran, pues ella asegura que todo es mentira. uD83DuDCA5uD83DuDC40#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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Fuente: Tribuna del Yaqui