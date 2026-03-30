¿Fraude en 'Exaltón México'? Fans acusan a ejecutivos de TV Azteca de beneficiar a los azules

Ciudad de México.- De nueva cuenta el Exatlón México se encuentra en medio del escándalo, debido a que a través de las redes sociales se ha acusado de fraude a los altos mandos de TV Azteca de haber hecho trampa en la recta final de la semana 26, debido pues afirman que los ejecutivos beneficiaron a los azules para que finalmente pudieran sacar a uno de los rojos, después de perder a tres atletas de forma seguido, como Ernesto Cazares.

Como se sabe, el pasado domingo 29 de marzo de este 2026, en el reality deportivo del Ajusco cerró su semana 26 al aire con la salida de un nuevo atleta, que en esta ocasión resultó ser el reconocido futbolista mexicano, César Villaluz. Los azules pese haber perdido los dos primeros duelos por la Serie por la Supervivencia el pasado viernes 27 de marzo, lograron reponerse en el tercer enfrentamiento, evitando una por primera vez en cuatro semanas, que los enfrentamientos por la permanencia quedaran solo entre ellos.

Dado a los niveles de rendimiento, los dos azules que fueron al Duelo de Eliminación resultaron ser el gimnasta profesional, Koke Guerrero, y el exbeisbolista mexicano, Adrián Leo, para enfrentarse por parte de los rojos a Villaluz. Como se mencionó anteriormente, el futbolista fue el que tuvo que decirle adiós a sus colegas, después de que el duelo quedó entre él y el antiguo beisbolista, que estuvo muy cerca de usar una de las Medallas Varoniles que ganó. Esto está causando la molestia entre los seguidores del proyecto.

En las últimas semanas, como ya se ha mencionado, el equipo de Evelyn Guijarro no ha tenido la mejor de las suertes en los cierres de semana, por lo que han perdido a elementos de manera consecutiva, como Natali Brito, Ernesto y Doris del Moral, y dado a que el viernes 27 de marzo iban perdiendo de la misma manera, y parecía que perderían a su cuarto integrante, el domingo 30 de marzo todo cambió en la última Supervivencia, y después en el Duelo de Eliminación, en el que Koke ganó su ronda contra Adrián y el denominado 'Mufasa' después ganó su enfrentamiento contra Villaluz.

Aunque todo parece que fue legal, para varios de los seguidores del Exatlón México no fue así, señalando que el presentador deportivo, Antonio Rosique, junto a los altos mandos de la empresa, hicieron que los azules fueran beneficiados en estas competencias, en especial en el Duelo de Eliminación, asegurando que el tiro fue pensando en Leo ya que es beisbolista, supuestamente fue muy evidente el favoritismo, incluso señalan que El Mono Osuna no le dio su medalla para darle una vida extra por lo mismo.

Claro beneficiando como siempre a los azules, le pusieron el tiro al azul".

No veo a los mustioazules decir que la producción lo ayudo, pero como fue su leona dormida no dirán nada".

Para que hablen con razón pitufos llorones y vean quién apoya poniendo el tiro de la 'mufasa', pero ni así puede la leona esa con Villa".

Le pusieron el tiro a Leo en bandeja de plata".

Fuente: Tribuna del Yaqui