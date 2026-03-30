Imelda Tuñón desmiente a Maribel Guardia en declaraciones sobre José Julián Figueroa; dice tener prubas

Ciudad de México.- La polémica actriz y cantante mexicana, Imelda Tuñón, una vez más ha dado una entrevista en la que no dudó en salir a desmentir declaraciones de su exsuegra, la famosa actriz y cantante costarricense, Maribel Guardia, con respecto a lo que se refiere a la salud mental de su nieto, José Julián Figueroa, a lo que ella muy segura dice tener pruebas para demostrar que miente la estrella de Televisa.

Como se sabe, desde hace varias semanas que Imelda y su caso en contra de José Manuel Figueroa, en el que lo acusa de haber abusado del fallecido Julián Figueroa, y que supuestamente la reconocida actriz y cantante, Maribel, encubriría al culpable, mantiene a todos los involucrados en el centro del escándalo, dejando en claro que la batalla legal entre exnuera y exsuegra por la custodia del pequeño, que ya tiene más de un año, no está cerca de acabar.

El motivo, es que hace unos días la actriz de Corona de Lágrimas afirmó que ella ha aprendido a soltar y solo desea que su nieto pueda en un futuro ver que ella siempre lo esperará con los brazos abiertos, además, de que agregó que ella sabe perfectamente bien que su nieto está sano mentalmente, contrario a lo que diría Imelda en el pasado, destacando que sus valores con un psicólogo fueron los esperados para un niño sano, feliz y en su desarrollo.

Pero ahora, en entrevista con Sale el Sol, Imelda a desmentido por completo lo dicho por Maribel, afirmando que ella no piensa alegar ni pelearse en redes sociales, sino que va a mostrar las pruebas contundentes de la verdad de las cosas con los documentos oficiales que ella posee del caso, como el hecho de que su hijo salió con que padece de ataques de ansiedad y de muchas otras cosas a nivel emocional y psicológico.

Pero eso no fue todo, pues declaró que en el caso contra la actriz de Muchacha Italiana Viene a Casarse y sus derivados, ya comenzó una batalla legal contra aquellos que la acusan de falsedad de declaraciones, y que hay una persona a la que le pedirá ala juez que le de cárcel por sus ataques en su contra, afirmando que ella tiene la verdad y que la respaldan documentos oficiales de las autoridades competentes.

¿Imelda Tuñón quiere que José Manuel Figueroa se vaya a la CÁRCEL? ¿Qué opinas sobre ese caso?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/b6AKQj1eQK — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui